Госдеп США заявил о решительном ответе Белоруссии при нападении через нее на Украину
США, их союзники и партнеры дадут быстрый и решительный ответ Белоруссии, если нападение России на Украину произойдет с ее территории, заявил в ходе брифинга официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
«В последние дни мы также ясно дали понять Белоруссии, что если она позволит использовать свою территорию для нападения на Украину, она столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров», — заявил Прайс.
Если вторжение России на Украину произойдет из Белоруссии и если российские войска будут постоянно находиться на ее территории, НАТО может пересмотреть свое положение в странах, граничащих с Белоруссией, добавил он. Представитель Госдепа выразил озабоченность наращиванием военных сил в Белоруссии, которое «в некотором роде подрывает ее статус независимой страны». По его словам, Белоруссия становится все более дестабилизирующим фактором в регионе: Прайс привел в пример миграционный кризис, который использовал «поток невинных мигрантов в качестве оружия».
Прайс заявил, что разрешение президента Белоруссии Александра Лукашенко разместить большое количество российских войск на территории страны является «оскорблением суверенитета Белоруссии». «Это еще одно свидетельство того, что это режим, который мало заботится о своем собственном народе, мало заботится о государстве и больше всего заботится о выживании, благополучии самого режима», — подчеркнул он.
На территории Белоруссии в настоящий момент проходит проверка сил реагирования Союзного государства. До 9 февраля группировки войск будут быстро переброшены и созданы на территории Белоруссии. Военные организуют охрану и оборону важных государственных и военных объектов и госграницы в воздухе. Также проверят готовность и способность дежурных по ПВО сил прикрыть важные объекты на территории страны. Затем с 10 по 20 февраля пройдут совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которого войска отработают пресечение и отражение внешней агрессии, противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.
Кремль и российский МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у Москвы планов военной агрессии против Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать. Возможность вторжения России на Украину опровергают и в Киеве. Накануне министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что российские Вооруженные силы не создали ни одной ударной группировки, которая могла бы говорить о готовящемся наступлении на республику.