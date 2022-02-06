Fox News узнал о подготовке США к кризису беженцев из-за ситуации на Украине
США готовятся к серьезному кризису с беженцами, страны Европы также обсуждают возможный наплыв мигрантов в случае обострения ситуации на Украине, сообщает Fox News со ссылкой на источники. Эта подготовка идет на случай, если украинцы «будут бежать в другие части Европы».
Генерал Марк Милли также сообщил, что в результате полномасштабного вторжения Киев «может пасть в течение 72 часов». Некоторые законодатели на этом фоне были обеспокоены решением президента США Джо Байдена не предоставлять военную помощь Украине.
«Представители администрации Байдена на встречах ответили на эти опасения, заявив, что значительная поставка военной помощи Украине может быть использована как повод для вторжения в Украину», — передает телеканал.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники среди официальных лиц и сотрудников американской разведки сообщила о стягивании Россией 70% необходимых для вторжения на Украину сил. По их данным, РФ подготовила 83 батальонных тактических группы численностью около 750 военнослужащих в каждой.
В ночь на 5 февраля агентство Bloomberg по ошибке заявило, что нападение якобы уже произошло: на сайте был опубликован материал с заголовком «Россия вторглась на Украину». Агентство удалило публикацию и объяснило, что такой заголовок выпустили случайно. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям. В ООН призвали избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации.
Осенью прошлого года в западных СМИ, в частности в Bloomberg, стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.