В США допустили возможность аннексии Донбасса Россией
Россия может аннексировать территории на востоке Украины, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телекомпании NBC. Ситуация находится в «окне, когда что-то может случиться», сказал он.
«Действия РФ могут принимать разные формы, включая возможность того, что они аннексируют оккупированные территории, территории на востоке Украины, известные как Донбасс. Или же они могут предпринять ряд гибридных действий, включая кибератаки, политическую дестабилизацию, <...> или же они могут предпринять полномасштабное вторжение», — сказал Салливан.
Помощник президента США добавил, что Штаты и их союзники будут принимать ответные меры на агрессивные действия России на Украине.
«Мы находимся в окне, когда что-то может случиться. Военная эскалация и вторжение на Украину могут произойти в любой момент. Мы считаем, что РФ создала возможности для проведения крупной военной операции», — сказал Салливан. Собеседник NBC также не исключил, что обострение ситуации может произойти до завершения Олимпиады в Пекине.
Он отметил, что президент США Джо Байден предложил России «дипломатический путь». При этом США не намерены обсуждать с Россией политику «открытых дверей» НАТО, подчеркнул Салливан.
США готовятся к серьезному кризису с беженцами, страны Европы также обсуждают возможный наплыв мигрантов в случае обострения ситуации на Украине, сообщал ранее Fox News со ссылкой на источники.
Осенью прошлого года в западных СМИ, в частности в Bloomberg, стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.