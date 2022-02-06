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Политика

В США допустили возможность аннексии Донбасса Россией

Ведомости

Россия может аннексировать территории на востоке Украины, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телекомпании NBC. Ситуация находится в «окне, когда что-то может случиться», сказал он.

«Действия РФ могут принимать разные формы, включая возможность того, что они аннексируют оккупированные территории, территории на востоке Украины, известные как Донбасс. Или же они могут предпринять ряд гибридных действий, включая кибератаки, политическую дестабилизацию, <...> или же они могут предпринять полномасштабное вторжение», — сказал Салливан.

Помощник президента США добавил, что Штаты и их союзники будут принимать ответные меры на агрессивные действия России на Украине.  

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«Мы находимся в окне, когда что-то может случиться. Военная эскалация и вторжение на Украину могут произойти в любой момент. Мы считаем, что РФ создала возможности для проведения крупной военной операции», — сказал Салливан. Собеседник NBC также не исключил, что обострение ситуации может произойти до завершения Олимпиады в Пекине. 

Он отметил, что президент США Джо Байден предложил России «дипломатический путь». При этом США не намерены обсуждать с Россией политику «открытых дверей» НАТО, подчеркнул Салливан. 

США готовятся к серьезному кризису с беженцами, страны Европы также обсуждают возможный наплыв мигрантов в случае обострения ситуации на Украине, сообщал ранее Fox News со ссылкой на источники.

Осенью прошлого года в западных СМИ, в частности в Bloomberg, стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных