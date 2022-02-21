На Украине оценили потери от сообщений о вторжении России в $2-3 млрд в месяц
Безвозвратные потери Украины от сообщений о якобы готовящемся вторжении России составляют $2-3 млрд в месяц, заявил в интервью «РБК-Украина» замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма. По его словам, бюджет страны полностью «закрывается» за счет сотрудничества с международными финансовыми организациями.
«Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации как сейчас $2-3 млрд в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, давит на курс, <...> это порядка 1,5-2 млрд долларов», — заявил Шурма.
Он отметил, что при таком «уровне стресса» ежемесячные потери страны могут вырасти. Если же ситуация стабилизируется, через несколько месяцев потерь не будет вовсе, добавил Шурма.
Сообщения о якобы планах России вторгнуться на Украину начали появляться в западных СМИ осенью прошлого года. По их данным, Россия сконцентрировала на границе с Украиной более 100 000 военных. В феврале 2022 г. начали появляться возможные даты и даже время «вторжения», однако информация СМИ не подтвердилась. Российская сторона опровергает планы нападения на Украину и требует гарантий собственной безопасности. Минобороны России сообщало, что после учений все войска вернутся в пункты постоянной дислокации.