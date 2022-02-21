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На Украине оценили потери от сообщений о вторжении России в $2-3 млрд в месяц

Ведомости

Безвозвратные потери Украины от сообщений о якобы готовящемся вторжении России составляют $2-3 млрд в месяц, заявил в интервью «РБК-Украина» замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма. По его словам, бюджет страны полностью «закрывается» за счет сотрудничества с международными финансовыми организациями.

«Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации как сейчас $2-3 млрд в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, давит на курс, <...> это порядка 1,5-2 млрд долларов», — заявил Шурма.

Он отметил, что при таком «уровне стресса» ежемесячные потери страны могут вырасти. Если же ситуация стабилизируется, через несколько месяцев потерь не будет вовсе, добавил Шурма.

Сообщения о якобы планах России вторгнуться на Украину начали появляться в западных СМИ осенью прошлого года. По их данным, Россия сконцентрировала на границе с Украиной более 100 000 военных. В феврале 2022 г. начали появляться возможные даты и даже время «вторжения», однако информация СМИ не подтвердилась. Российская сторона опровергает планы нападения на Украину и требует гарантий собственной безопасности. Минобороны России сообщало, что после учений все войска вернутся в пункты постоянной дислокации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных