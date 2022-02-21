На Украине оценили потери от сообщений о вторжении России в $2-3 млрд в месяц

Сообщения о якобы планах России вторгнуться на Украину начали появляться в западных СМИ осенью прошлого года. По их данным, Россия сконцентрировала на границе с Украиной более 100 000 военных. В феврале 2022 г. начали появляться возможные даты и даже время «вторжения», однако информация СМИ не подтвердилась. Российская сторона опровергает планы нападения на Украину и требует гарантий собственной безопасности. Минобороны России сообщало, что после учений все войска вернутся в пункты постоянной дислокации.