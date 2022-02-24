Песков исключил возможность установления «железного занавеса» вокруг России

«Такая страна, как Россия, не может оказаться за "железным занавесом". Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств. Но так или иначе с этими государствами у нас проблемы возникали и до этого и без этого. Но такую страну, как Россия, закрыть железным занавесом просто невозможно», — сказал Песков.