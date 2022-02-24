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Песков исключил возможность установления «железного занавеса» вокруг России

Ведомости

Россия не может оказаться за «железным занавесом», но у нее могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такая страна, как Россия, не может оказаться за "железным занавесом". Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств. Но так или иначе с этими государствами у нас проблемы возникали и до этого и без этого. Но такую страну, как Россия, закрыть железным занавесом просто невозможно», — сказал Песков.

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента России Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.

Позднее 24 февраля представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о планах ввести «самый жесткий пакет санкций в истории сообщества». О планах в очередной раз усилить антироссийские санкции заявляли и в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных