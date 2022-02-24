Песков исключил возможность установления «железного занавеса» вокруг России
Россия не может оказаться за «железным занавесом», но у нее могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Такая страна, как Россия, не может оказаться за "железным занавесом". Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств. Но так или иначе с этими государствами у нас проблемы возникали и до этого и без этого. Но такую страну, как Россия, закрыть железным занавесом просто невозможно», — сказал Песков.
Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента России Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.
Позднее 24 февраля представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о планах ввести «самый жесткий пакет санкций в истории сообщества». О планах в очередной раз усилить антироссийские санкции заявляли и в США.