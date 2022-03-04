Шольц назвал правильным отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО

Шольц отметил, что сейчас не время поднимать вопрос о вступлении Украины, Грузии и Молдавии в Евросоюз. Сейчас нужно не допустить эскалации ситуации на Украине, разрушения страны и миллионов жертв, подчеркнул он. О заявке Украины на вступление в ЕС Шольц заявил, что «сейчас речь идет об организации конкретной помощи».