Шольц назвал правильным отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО
Отказ Украине и Грузии во вступлении в Североатлантический альянс был правильным, этот вопрос сейчас не обсуждается, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.
«Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу», – заявил Шольц (цитата по «РИА Новости»).
Шольц отметил, что сейчас не время поднимать вопрос о вступлении Украины, Грузии и Молдавии в Евросоюз. Сейчас нужно не допустить эскалации ситуации на Украине, разрушения страны и миллионов жертв, подчеркнул он. О заявке Украины на вступление в ЕС Шольц заявил, что «сейчас речь идет об организации конкретной помощи».
28 февраля президент страны Владимир Зеленский сообщил, что Украина подала заявку на членство в Евросоюзе в рамках ускоренной процедуры. 1 марта председатель Европейского парламента Роберта Метсола сообщила, что ЕС принял заявку Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что сначала необходимо добиться завершения военных действий на территории страны. 3 марта заявки на вступление в союз подали Грузия и Молдавия.
Для вступления в ЕС страна обязана соответствовать так называемым «Копенгагенским критериям», утвержденным с 1993 г. Среди них — стабильность институтов, гарантирующих демократию в государстве, верховенство закона, соблюдение прав человека, уважение и защита меньшинств, функционирующая рыночная экономика, а также гарантированное соблюдение всех принятых в ЕС договоров и деклараций.