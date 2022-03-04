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Шольц назвал правильным отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО

Ведомости

Отказ Украине и Грузии во вступлении в Североатлантический альянс был правильным, этот вопрос сейчас не обсуждается, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.

«Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу», – заявил Шольц (цитата по «РИА Новости»).

Шольц отметил, что сейчас не время поднимать вопрос о вступлении Украины, Грузии и Молдавии в Евросоюз. Сейчас нужно не допустить эскалации ситуации на Украине, разрушения страны и миллионов жертв, подчеркнул он. О заявке Украины на вступление в ЕС Шольц заявил, что «сейчас речь идет об организации конкретной помощи».

28 февраля президент страны Владимир Зеленский сообщил, что Украина подала заявку на членство в Евросоюзе в рамках ускоренной процедуры. 1 марта председатель Европейского парламента Роберта Метсола сообщила, что ЕС принял заявку Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что сначала необходимо добиться завершения военных действий на территории страны. 3 марта заявки на вступление в союз подали Грузия и Молдавия.

Для вступления в ЕС страна обязана соответствовать так называемым «Копенгагенским критериям», утвержденным с 1993 г. Среди них — стабильность институтов, гарантирующих демократию в государстве, верховенство закона, соблюдение прав человека, уважение и защита меньшинств, функционирующая рыночная экономика, а также гарантированное соблюдение всех принятых в ЕС договоров и деклараций.

Ранее по теме: ЕС благосклонно отнесся к заявке Украины на вступление в его ряды

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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