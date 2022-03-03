Глава ЕК подтвердила, что Зеленский направил запрос о вступлении Украины в ЕС

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в интервью Politico заявил о необходимости создания «особого пути» по вступлению в ЕС — особенно для Украины. Он подчеркнул, что страна защищает европейскую систему и европейские ценности, поэтому ее необходимо поддержать. Так, по словам Хегера, новый подход должен включать в себя помощь Украине в восстановлении после военных действий России. «Потребуется так много инвестиций, чтобы привести страну в ту форму, в которой она была неделю назад (до 24 февраля. — Прим. ред.)», — сказал политик.