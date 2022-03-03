Глава ЕК подтвердила, что Зеленский направил запрос о вступлении Украины в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский действительно направил в Еврокомиссию письмо с запросом на вступление Украины в Евросоюз, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она также подчеркнула, что сначала необходимо добиться завершения военных действий на территории страны.
«Нет сомнений, что отважные украинские люди, которые защищали наши ценности своими жизнями, принадлежат европейской семье. Действительно Зеленский прислал письмо с официальным запросом Украины на вступление в ЕС — он запустил процесс. Это будет обсуждаться со странами — членами, но сейчас нашей первой задачей должно стать завершение этой страшной войны», — сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Бухаресте (цитата по ТАСС).
28 февраля Зеленский подписал заявку на вступление в ЕС. Фото документа, адресованного президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также руководителям Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента, было опубликовано в официальном Telegram-канале Верховной рады. По словам Зеленского, европейцы понимают, что Украина сейчас сражается не только за свою страну, но и за мир для всех государств ЕС, а также за демократию и равноправие. Это, по мнению президента, дает Киеву полное право просить о вступлении в ЕС.
Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в интервью Politico заявил о необходимости создания «особого пути» по вступлению в ЕС — особенно для Украины. Он подчеркнул, что страна защищает европейскую систему и европейские ценности, поэтому ее необходимо поддержать. Так, по словам Хегера, новый подход должен включать в себя помощь Украине в восстановлении после военных действий России. «Потребуется так много инвестиций, чтобы привести страну в ту форму, в которой она была неделю назад (до 24 февраля. — Прим. ред.)», — сказал политик.
Евросоюз также решил направить финансовую помощь Украине. «Мы дополнительно предоставляем помощь Украине в размере 1,2 млрд евро — из них 600 млн евро будут направлены к 15 марта», — заявил министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Ее заявленная цель — защита жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», утверждал президент РФ Владимир Путин. При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны.