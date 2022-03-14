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Путин обсудил с премьер-министром Люксембурга спецоперацию на Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе Беттеля.

В сообщении говорится, что Путин проинформировал премьер-министра о ситуации, связанной с проведением специальной военной операции в Донбассе, разъяснил ее цели и задачи, а также рассказал о положении дел на ведущихся переговорах российских и украинских представителей. «Условлено оставаться в контакте», — добавили в пресс-службе. 

11 марта состоялся телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Саули Ниинисте, в ходе которого главы государств также обсудили причины и ход спецоперации на Украине, а также продолжающиеся переговоры двух делегаций.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью Москвы Путин назвал в том числе демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В ведомстве полагают, что в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: Путин рассказал президенту Финляндии о переговорах с Украиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных