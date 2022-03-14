Путин обсудил с премьер-министром Люксембурга спецоперацию на Украине
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе Беттеля.
В сообщении говорится, что Путин проинформировал премьер-министра о ситуации, связанной с проведением специальной военной операции в Донбассе, разъяснил ее цели и задачи, а также рассказал о положении дел на ведущихся переговорах российских и украинских представителей. «Условлено оставаться в контакте», — добавили в пресс-службе.
11 марта состоялся телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Саули Ниинисте, в ходе которого главы государств также обсудили причины и ход спецоперации на Украине, а также продолжающиеся переговоры двух делегаций.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью Москвы Путин назвал в том числе демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В ведомстве полагают, что в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.