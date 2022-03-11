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Путин рассказал президенту Финляндии о переговорах с Украиной

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин подробно разъяснил причины проведения российской специальной военной операции по защите Донбасса, ее цели и задачи, а также информировал о ходе ведущихся переговоров с украинскими представителями», — говорится в сообщении Кремля.

Помимо этого лидеры двух стран обсудили гуманитарные вопросы и эвакуацию гражданского населения из зоны боевых действий на Украине.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, затем Госдума и Совфед приняли договоры о дружбе и взаимопомощи России с республиками. 24 февраля глава государства объявил о начале спецоперации России на Украине для защиты жителей Донбасса. Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В ведомстве полагают, что в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных