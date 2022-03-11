Путин рассказал президенту Финляндии о переговорах с Украиной
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин подробно разъяснил причины проведения российской специальной военной операции по защите Донбасса, ее цели и задачи, а также информировал о ходе ведущихся переговоров с украинскими представителями», — говорится в сообщении Кремля.
Помимо этого лидеры двух стран обсудили гуманитарные вопросы и эвакуацию гражданского населения из зоны боевых действий на Украине.
21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, затем Госдума и Совфед приняли договоры о дружбе и взаимопомощи России с республиками. 24 февраля глава государства объявил о начале спецоперации России на Украине для защиты жителей Донбасса. Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В ведомстве полагают, что в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.