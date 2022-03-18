Газета
Политика

Минобороны сообщило об освобождении 90% территории ЛНР

Ведомости

Более 90% территории Луганской области освобождено при поддержке российских военных, заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировкой войск Луганской народной неспублики (ЛНР) при огневой поддержке российских Вооруженных сил освобождено более 90 процентов территории республики», — сообщил Конашенков. По его словам, подразделения ЛНР продолжают уничтожать «разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное». 

Конашенков также отметил, что российские военные продолжают развивать успешное наступление в северном направлении в Донецкой народной республике (ДНР) — продвижение за сутки составило 16 километров. За сутки взяты под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка.

Ранее сегодня представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские силовики обстреляли из тяжелой артиллерии поселок Фрунзе. Представительство отмечает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по поселку из артиллерийского орудия калибра 122 мм, выпустив 10 снарядов. Как сообщили в ЛНР, ВСУ пять раз за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты республики. 

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта в Минобороны сообщили, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: В ДНР сообщили о гибели трех американских инструкторов

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных