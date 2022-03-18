Минобороны сообщило об освобождении 90% территории ЛНР
Более 90% территории Луганской области освобождено при поддержке российских военных, заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.
«Группировкой войск Луганской народной неспублики (ЛНР) при огневой поддержке российских Вооруженных сил освобождено более 90 процентов территории республики», — сообщил Конашенков. По его словам, подразделения ЛНР продолжают уничтожать «разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное».
Конашенков также отметил, что российские военные продолжают развивать успешное наступление в северном направлении в Донецкой народной республике (ДНР) — продвижение за сутки составило 16 километров. За сутки взяты под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка.
Ранее сегодня представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские силовики обстреляли из тяжелой артиллерии поселок Фрунзе. Представительство отмечает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по поселку из артиллерийского орудия калибра 122 мм, выпустив 10 снарядов. Как сообщили в ЛНР, ВСУ пять раз за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты республики.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта в Минобороны сообщили, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.