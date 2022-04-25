Путин сообщил о предотвращении убийства «известного тележурналиста»

«Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов», — подчеркнул глава государства. По его словам, кураторы из зарубежных спецслужб, в том числе ЦРУ, дают советы Киеву о покушениях на российских журналистов, что, по мнению Путина, является террором.