Путин сообщил о предотвращении убийства «известного тележурналиста»
ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая планировала убийство одного из известных российских журналистов, сообщил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов», — подчеркнул глава государства. По его словам, кураторы из зарубежных спецслужб, в том числе ЦРУ, дают советы Киеву о покушениях на российских журналистов, что, по мнению Путина, является террором.
О каком журналисте идет речь Путин не уточнил. Вскоре после заявления президента ФСБ сообщила ТАСС о задержании группы неонацистов, которая по заказу СБУ готовила убийство журналиста Владимира Соловьева. «ФСБ совместно с СК РФ задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power ("Национал-социализм/Белая сила, власть") — граждан России, планировавших по заданию СБУ убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева», — пояснили в ведомстве.
14 марта Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило о заочном аресте Соловьева. Его обвинили в «публичных призывах к изменению государственной границы республики». «Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Владимира Соловьева в международный розыск, который в ближайшее время будет направлен зарубежным коллегам», — подчеркивалось в заявлении пресс-службы.
После начала военной операции российских войск на Украине Евросоюз, США, Канада и Великобритания ввели против Соловьева персональные санкции. Youtube также заблокировал каналы «Соловьев.Live» и «Вечер с Владимиром Соловьевым» из-за «нарушения условий использования Youtube». 5 марта издания La Repubblica и Riformista сообщали об аресте двух вилл телеведущего.