Байден выдвинул кандидатуру Бриджет Бринк на пост посла США на Украине
Президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть кандидатуру главы американской дипмиссии в Словакии Бриджит Бринк на должность посла на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.
«Сегодня президент Байден выдвинул кандидатуру ветерана американской дипломатии Бриджит Бринк на пост чрезвычайного и полномочного посла на Украине», — говорится в сообщении.
Бринк занимает должность посла США в Словакии. Ранее она работала старшим советником и заместителем помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США, отвечая за вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом. Помимо этого она была замглавы миссии в посольствах США в Ташкенте и Тбилиси.
Ранее сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американские дипломаты будут возвращаться на Украину, писал Reuters.
С 2020 г. в должности временного поверенного в делах США на Украине находится Кристина Квин. До нее этот пост занимали Уильям Тейлор и Джозеф Пеннингтон. У США нет посла в Киеве с 2019 г., когда администрация экс-президента Дональда Трампа потребовала отозвать тогдашнего посла на Украине Мари Йованович.