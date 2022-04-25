Байден выдвинул кандидатуру Бриджет Бринк на пост посла США на Украине

С 2020 г. в должности временного поверенного в делах США на Украине находится Кристина Квин. До нее этот пост занимали Уильям Тейлор и Джозеф Пеннингтон. У США нет посла в Киеве с 2019 г., когда администрация экс-президента Дональда Трампа потребовала отозвать тогдашнего посла на Украине Мари Йованович.