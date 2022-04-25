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Байден выдвинул кандидатуру Бриджет Бринк на пост посла США на Украине

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Президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть кандидатуру главы американской дипмиссии в Словакии Бриджит Бринк на должность посла на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.  

«Сегодня президент Байден выдвинул кандидатуру ветерана американской дипломатии Бриджит Бринк на пост чрезвычайного и полномочного посла на Украине», — говорится в сообщении. 

Бринк занимает должность посла США в Словакии. Ранее она работала старшим советником и заместителем помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США, отвечая за вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом. Помимо этого она была замглавы миссии в посольствах США в Ташкенте и Тбилиси.

Ранее сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американские дипломаты будут возвращаться на Украину, писал Reuters.

С 2020 г. в должности временного поверенного в делах США на Украине находится Кристина Квин. До нее этот пост занимали Уильям Тейлор и Джозеф Пеннингтон. У США нет посла в Киеве с 2019 г., когда администрация экс-президента Дональда Трампа потребовала отозвать тогдашнего посла на Украине Мари Йованович. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных