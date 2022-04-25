ЕС призвал Индию и другие страны Азии поддержать санкции против России
Индия и другие страны Индо-Тихоокеанского региона должны поддержать санкции в отношении России, которые будут действовать в течение «долгого периода времени», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы разработали санкции [против России] таким образом, чтобы поддерживать их в течение длительного времени», — заявила фон дер Ляйен (цитата по ТАСС).
Глава ЕК также затронула тему отношений России и Китая, пытаясь предостеречь Индию от партнерства с КНР: отказаться от китайских инвестиций в ключевые объекты транспортной, промышленной и технологической инфраструктуры. Взамен она призвала расширять взаимную торговлю Индии с Европой «на основании общих ценностей и верховенства права».
Ранее агентство Bloomberg сообщило о намерении ЕС возобновить торговый диалог с Индией, чтобы ослабить ее связи с Россией. «ЕС планирует возобновить торговые переговоры с Индией с целью предоставления южноазиатской стране возможности для диверсификации, отойдя от зависимости от России», — отмечало агентство. По словам источников, ЕС также намерен создать совет по технологиям, членом которого станет Индия.
Россия и Индия, в свою очередь, ведут переговоры о внедрении российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС, аналог системы SWIFT), чтобы Дели мог использовать рупии и рубли для платежей при закупках военной техники, оружия и нефти в обход введенных США и Евросоюзом санкций, писало агентство.
По данным собеседников агентства, Россия предлагает Индии следующую форму расчетов: рубли будут депонированы в индийский банк и конвертированы в рупии. Та же система будет работать в обратном направлении. Нерешенные элементы включают в себя вопрос о том, будет ли обменный курс фиксированным или плавающим.