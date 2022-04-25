ЕС призвал Индию и другие страны Азии поддержать санкции против России

По данным собеседников агентства, Россия предлагает Индии следующую форму расчетов: рубли будут депонированы в индийский банк и конвертированы в рупии. Та же система будет работать в обратном направлении. Нерешенные элементы включают в себя вопрос о том, будет ли обменный курс фиксированным или плавающим.