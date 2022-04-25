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ЕС призвал Индию и другие страны Азии поддержать санкции против России

Ведомости

Индия и другие страны Индо-Тихоокеанского региона должны поддержать санкции в отношении России, которые будут действовать в течение «долгого периода времени», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

«Мы разработали санкции [против России] таким образом, чтобы поддерживать их в течение длительного времени», — заявила фон дер Ляйен (цитата по ТАСС).

Глава ЕК также затронула тему отношений России и Китая, пытаясь предостеречь Индию от партнерства с КНР: отказаться от китайских инвестиций в ключевые объекты транспортной, промышленной и технологической инфраструктуры. Взамен она призвала расширять взаимную торговлю Индии с Европой «на основании общих ценностей и верховенства права».

Ранее агентство Bloomberg сообщило о намерении ЕС возобновить торговый диалог с Индией, чтобы ослабить ее связи с Россией. «ЕС планирует возобновить торговые переговоры с Индией с целью предоставления южноазиатской стране возможности для диверсификации, отойдя от зависимости от России», — отмечало агентство. По словам источников, ЕС также намерен создать совет по технологиям, членом которого станет Индия.

Россия и Индия, в свою очередь, ведут переговоры о внедрении российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС, аналог системы SWIFT), чтобы Дели мог использовать рупии и рубли для платежей при закупках военной техники, оружия и нефти в обход введенных США и Евросоюзом санкций, писало агентство.

По данным собеседников агентства, Россия предлагает Индии следующую форму расчетов: рубли будут депонированы в индийский банк и конвертированы в рупии. Та же система будет работать в обратном направлении. Нерешенные элементы включают в себя вопрос о том, будет ли обменный курс фиксированным или плавающим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных