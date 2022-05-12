Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублей впервые с февраля 2020 года
Курс доллара на валютных торгах Московской биржи опустился ниже 64 руб. впервые с февраля 2020 г., курс евро — ниже 66 руб. впервые с июня 2017 г. Об этом свидетельствуют данные площадки.
По данным площадки на 17:40 мск, доллар торговался на отметке в 63,54 руб. (-3,65%). Курс евро на тот же момент составил 65,9 руб. (-4,6). На открытии торгов доллар стоил 69,45 руб., евро — 70,04 руб.
Индекс Мосбиржи на 18:00 мск снизился на 3% до 2315,44, а индекс РТС вырос на 2,04% до 1146 пунктов.
Российский рубль укрепляется по отношению к доллару и евро с середины марта, когда появился эффект от валютного и капитального контроля со стороны ЦБ. В результате спрос на валюту упал, при этом экспортеры обязаны были продавать 80% валютной выручки. 10 марта доллар и евро достигли максимума на Мосбирже — 121,5 руб. и 132,4 руб. соответственно. 5 мая курс доллара опустился до двухлетнего минимума в 65,31 руб., а курс евро — до 69,72 руб.
Сегодня Bloomberg назвал российский рубль лучшей валютой в 2022 г. С начала года курс рубля по отношению к доллару вырос на 11% и стал лидером среди 31 валюты, которую отслеживает агентство.