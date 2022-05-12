Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублей впервые с февраля 2020 года

Российский рубль укрепляется по отношению к доллару и евро с середины марта, когда появился эффект от валютного и капитального контроля со стороны ЦБ. В результате спрос на валюту упал, при этом экспортеры обязаны были продавать 80% валютной выручки. 10 марта доллар и евро достигли максимума на Мосбирже — 121,5 руб. и 132,4 руб. соответственно. 5 мая курс доллара опустился до двухлетнего минимума в 65,31 руб., а курс евро — до 69,72 руб.