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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублей впервые с февраля 2020 года

Ведомости

Курс доллара на валютных торгах Московской биржи опустился ниже 64 руб. впервые с февраля 2020 г., курс евро — ниже 66 руб. впервые с июня 2017 г. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По данным площадки на 17:40 мск, доллар торговался на отметке в 63,54 руб. (-3,65%). Курс евро на тот же момент составил 65,9 руб. (-4,6). На открытии торгов доллар стоил 69,45 руб., евро — 70,04 руб.

Индекс Мосбиржи на 18:00 мск снизился на 3% до 2315,44, а индекс РТС вырос на 2,04% до 1146 пунктов.

Российский рубль укрепляется по отношению к доллару и евро с середины марта, когда появился эффект от валютного и капитального контроля со стороны ЦБ. В результате спрос на валюту упал, при этом экспортеры обязаны были продавать 80% валютной выручки. 10 марта доллар и евро достигли максимума на Мосбирже — 121,5 руб. и 132,4 руб. соответственно. 5 мая курс доллара опустился до двухлетнего минимума в 65,31 руб., а курс евро — до 69,72 руб.

Сегодня Bloomberg назвал российский рубль лучшей валютой в 2022 г. С начала года курс рубля по отношению к доллару вырос на 11% и стал лидером среди 31 валюты, которую отслеживает агентство.

Ранее по теме: Курс евро на Мосбирже снизился до 68,5 рубля впервые с февраля 2020 года
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных