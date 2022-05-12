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Курс евро на Мосбирже снизился до 68,5 рубля впервые с февраля 2020 года

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Курс евро к рублю на торгах 12 мая снизился до 68,5 руб., следует из данных Московской биржи. Показатель достиг такого уровня впервые с февраля 2020 г. Цена открытия составила 68,55 руб. за 1 евро, максимальная цена — 69,4 руб., минимальная — 68,5 руб.

В 10:30 мск курс доллара составлял 67 руб. (-0,2 руб.), котировки нефти марки Brent — $105 за баррель (-$1,6). Индекс Мосбиржи снизился на 1,52% до 2351, а индекс РТС — на 0,9% до 1114 пунктов. Больше всего на открытии торгов выросли акции Нижнекамскнефтехима, ТГК-1, «Акрона», АКБ «Авангард» и Группы «Позитив» — на 2-6%. Снизились на 3-7% бумаги «Звезды», Ор Групп, «Южного Кузбасса», «Петропавловска», «Лукойла» и ТМК.

Российский рубль укрепляется по отношению к доллару и евро с середины марта, когда появился эффект от валютного и капитального контроля со стороны ЦБ. В результате спрос на валюту упал, при этом экспортеры обязаны были продавать 80% валютной выручки. 10 марта доллар и евро достигли максимума на Мосбирже — 121,5 руб. и 132,4 руб. соответственно. 5 мая курс доллара опустился до двухлетнего минимума в 65,31 руб., а курс евро — до 69, 72 руб.

Сегодня Bloomberg назвал российский рубль лучшей валютой в 2022 г. С начала года курс рубля по отношению к доллару вырос на 11% и стал лидером среди 31 валюты, которую отслеживает агентство. Издание пояснило, что курс рубля укрепился благодаря мерам правительства России, которые были приняты после введения санкций. Власти ввели контроль за движением капитала, обязали экспортеров продавать валютную выручку и потребовали оплачивать поставки газа в рублях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных