Военное положение на Украине продлили до 23 августа
Верховная рада в воскресенье продлила военное положение на Украине до 23 августа, на такой же срок продлена всеобщая мобилизация, передает издание «Страна.ua».
«Рада проголосовала за продление срока действия военного положения на три месяца до 23 августа. Также на три месяца продлена мобилизация», — сообщило издание.
В конце апреля Верховная рада поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского продлить военное положение в стране до 25 мая 2022 г.
Власти Украины ввели военное положение в стране 24 февраля — в день начала спецоперации России. 25 февраля Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации. В этот же день глава государства объявил, что на Украине будут выдавать оружие всем желающим. 10 марта он также подписал закон, позволяющий гражданским лицам из числа украинских и иностранных граждан и лиц без гражданства применять огнестрельное оружие.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
11 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин не планирует вводить военное положение на территории страны или в отдельных регионах на фоне спецоперации на Украине.