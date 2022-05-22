Военное положение на Украине продлили до 23 августа

Власти Украины ввели военное положение в стране 24 февраля — в день начала спецоперации России. 25 февраля Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации. В этот же день глава государства объявил, что на Украине будут выдавать оружие всем желающим. 10 марта он также подписал закон, позволяющий гражданским лицам из числа украинских и иностранных граждан и лиц без гражданства применять огнестрельное оружие.