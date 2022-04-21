Верховная рада продлила военное положение на Украине до 25 мая

«Рада продлила действие военного положения в Украине с 5:30 25 апреля еще на 30 суток», — написал Железняк в своем Telegram-канале. Власти Украины ввели военное положение в стране 24 февраля — в день начала спецоперации России. 19 апреля Зеленский внес в Верховную раду предложение продлить такой режим на 30 дней.