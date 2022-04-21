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Верховная рада продлила военное положение на Украине до 25 мая

Ведомости

Верховная рада поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского продлить военное положение в стране до 25 мая 2022 г., сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. 

«Рада продлила действие военного положения в Украине с 5:30 25 апреля еще на 30 суток», — написал Железняк в своем Telegram-канале. Власти Украины ввели военное положение в стране 24 февраля — в день начала спецоперации России. 19 апреля Зеленский внес в Верховную раду предложение продлить такой режим на 30 дней.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Ее целью президент назвал помощь жителям Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 28 февраля стороны начали вести переговоры о мирном соглашении.

29 марта в Стамбуле Киев передал российской делегации письменные предложения по мирному документу. Украина предложила закрепить ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус в обмен на международные гарантии безопасности. 15 апреля Россия передала Украине свой письменный ответ с «четкими формулировками», однако ответа пока не получила, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных