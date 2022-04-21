Верховная рада продлила военное положение на Украине до 25 мая
Верховная рада поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского продлить военное положение в стране до 25 мая 2022 г., сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
«Рада продлила действие военного положения в Украине с 5:30 25 апреля еще на 30 суток», — написал Железняк в своем Telegram-канале. Власти Украины ввели военное положение в стране 24 февраля — в день начала спецоперации России. 19 апреля Зеленский внес в Верховную раду предложение продлить такой режим на 30 дней.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Ее целью президент назвал помощь жителям Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 28 февраля стороны начали вести переговоры о мирном соглашении.
29 марта в Стамбуле Киев передал российской делегации письменные предложения по мирному документу. Украина предложила закрепить ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус в обмен на международные гарантии безопасности. 15 апреля Россия передала Украине свой письменный ответ с «четкими формулировками», однако ответа пока не получила, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.