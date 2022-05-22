В Белоруссии рассказали о действиях групп украинских диверсантов в стране

Глава государства также отметил, что, по его мнению, спецоперация на территории Украины затянулась. Лукашенко считает, что Украина «провоцирует Россию», однако Белоруссия выступает за мир. Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусские военные не участвуют в российской спецоперации на Украине. В начале марта на совещании с членами белорусского Совбеза он пояснил, что Москва никогда не ставила перед республикой вопрос об участии в боевых действиях.