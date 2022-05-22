В Белоруссии рассказали о действиях групп украинских диверсантов в стране
На территорию Белоруссию заходят украинские диверсионно-разведывательные группы, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь-1».
«Идет инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию», — сказал Вольфович (цитата по ТАСС).
По его данным, сейчас группировка Вооруженных сил Украины «на Ровенском направлении на украинской территории составляет 10 500 человек, на Черниговском — 4 500 человек, на Киевском — более 5 500».
Белоруссия не собирается принимать участие в российской военной операции на Украине, заявил в начале мая глава республики Александр Лукашенко в интервью Associated Press.
Глава государства также отметил, что, по его мнению, спецоперация на территории Украины затянулась. Лукашенко считает, что Украина «провоцирует Россию», однако Белоруссия выступает за мир. Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусские военные не участвуют в российской спецоперации на Украине. В начале марта на совещании с членами белорусского Совбеза он пояснил, что Москва никогда не ставила перед республикой вопрос об участии в боевых действиях.
17 марта он сообщил, что белорусские военные сбили две ракеты «Точка-У», пущенные в сторону Белоруссии с территории Украины. Лукашенко заявил, что Минск будет вынужден ответить, если Киев будет продолжать эскалацию, но выразил уверенность, что «воевать с Украиной» не придется и Белоруссия не будет втянута в конфликт.
Украина ранее обвинила Белоруссию в вооруженной агрессии — по оценке Киева, с начала российской военной операции 24 февраля республика предоставляла свою территорию для наступления российских войск. Лукашенко утверждает, что роль Минска в операции — предупредить нападение с тыла на продвигающиеся войска. Также он заявлял, что с территории Украины в Белоруссию привозили оружие и готовили бандформирования для провокаций в республике.