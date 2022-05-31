Макрон заявил, что ЕС сократит экспорт российской нефти на 92% к концу года
Евросоюз рассчитывает сократить экспорт российской нефти к концу 2022 г. на 92%. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, который проходит в Брюсселе 30-31 мая.
«Мы договорились о новом пакете санкций. Они должны нам помочь сократить использование российской нефти к концу года на 92%. Этот новый пакет санкций против РФ — исторический. Мы решили избавиться от зависимости от российской нефти как можно скорее», — сказал Макрон.
Отвечая на вопрос о возможности введения ЕС эмбарго на поставки российского газа, он сказал, что «ничего нельзя исключать, все зависит от развития ситуации на Украине».
31 мая стало известно, что лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти. Новые ограничения затронут две трети объема топлива. Ранее агентство Reuters писало, что шестой пакет санкций будет включать запрет на импорт нефти по морю, при этом трубопроводная нефть, поставляемая в не имеющие выхода к морю Венгрию, Словакию и Чехию, попадет под ограничения на более позднем этапе.
В ЕС хотели постепенно отказаться от российской нефти в течение полугода, а от переработанной — к январю 2023 г. Однако полного компромисса по этому вопросу среди лидеров стран ЕС достигнуто не было. Одним из главных противников эмбарго до последнего времени выступала Венгрия, покупающая российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Для достижения компромисса было решено исключить поставки по нефтепроводам из шестого пакета санкций, а Венгрия получила возможность сохранить импорт нефти из России. «Сделка была заключена. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго! <...> Венгерские семьи могут сегодня спать спокойно», — написал премьер-министр страны Виктор Орбан в социальных сетях.