Глава МИД Турции заявил, что мины мешают выводу судов с зерном из украинских портов

Ранее на пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что надеется, что вопрос с поставками украинского зерна решится в «ближайшие дни или недели», а также поприветствовал усилия Турции. «Это зерно, 20 млн т, должно быть направлено тем странам, кто в нем нуждается, а также продовольственным программам», — сказал президент Франции.