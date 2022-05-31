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Глава МИД Турции заявил, что мины мешают выводу судов с зерном из украинских портов

Ведомости

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что возобновлению морского импорта украинского зерна мешают установленные у берегов Одесской области мины и запрет на страхование российских судов и обслуживание их в международных портах. Об этом он сказал в интервью агентству Anadolu.

«Украина не хочет захода российских кораблей в Одессу, а Россия не хочет, чтобы другие суда по этому коридору доставляли на Украину оружие. Обеим сторонам нужна уверенность и гарантии», — сказал Чавушоглу. По его словам, украинская сторона утверждает, что для безопасного судоходства в районе Одессы может обезвредить мины «за одну-две недели».

Чавушоглу добавил, что необходимо создать механизм для разрешения разногласий по вопросу зерна между Москвой и Киевом. ООН уже предложила создать четырехстороннюю контактную группу с участием Турции, России и Украины. «Мы согласились на это в принципе. Проходят консультации на техническом уровне, появилась идея реализации. Но полный консенсус пока не достигнут», — сказал министр.

Ранее на пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что надеется, что вопрос с поставками украинского зерна решится в «ближайшие дни или недели», а также поприветствовал усилия Турции. «Это зерно, 20 млн т, должно быть направлено тем странам, кто в нем нуждается, а также продовольственным программам», — сказал президент Франции.

Ранее по теме: Лавров назвал условие для прохода судов с зерном в Черном море

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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