Глава МИД Турции заявил, что мины мешают выводу судов с зерном из украинских портов
Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что возобновлению морского импорта украинского зерна мешают установленные у берегов Одесской области мины и запрет на страхование российских судов и обслуживание их в международных портах. Об этом он сказал в интервью агентству Anadolu.
«Украина не хочет захода российских кораблей в Одессу, а Россия не хочет, чтобы другие суда по этому коридору доставляли на Украину оружие. Обеим сторонам нужна уверенность и гарантии», — сказал Чавушоглу. По его словам, украинская сторона утверждает, что для безопасного судоходства в районе Одессы может обезвредить мины «за одну-две недели».
Чавушоглу добавил, что необходимо создать механизм для разрешения разногласий по вопросу зерна между Москвой и Киевом. ООН уже предложила создать четырехстороннюю контактную группу с участием Турции, России и Украины. «Мы согласились на это в принципе. Проходят консультации на техническом уровне, появилась идея реализации. Но полный консенсус пока не достигнут», — сказал министр.
Ранее на пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что надеется, что вопрос с поставками украинского зерна решится в «ближайшие дни или недели», а также поприветствовал усилия Турции. «Это зерно, 20 млн т, должно быть направлено тем странам, кто в нем нуждается, а также продовольственным программам», — сказал президент Франции.