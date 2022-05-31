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Политика

Премьер Польши заявил о планах ЕС запретить третьим странам покупать у России нефть

Ведомости

Страны Евросоюза планируют запретить покупку нефти у России третьим странам. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе.

«Польша и все больше стран Европейского союза громко говорят о так называемых вторичных санкциях. Во-первых, это возможность наложения санкций таким образом, чтобы российская нефть не могла продаваться также в третьи страны, в страны за пределами Европейского союза», — сказал Моравецкий (цитата по «РИА Новости»).

31 мая стало известно, что лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти, которое затронет две трети объема. Шестой пакет санкций коснулся только поставок нефти по морю, при этом трубопроводная нефть, поставляемая в Венгрию, Словакию и Чехию, на этом этапе под санкции не попадает.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС рассчитывает сократить экспорт российской нефти к концу 2022 г. на 92%. По его словам, новый пакет санкций против России можно назвать «историческим». Отвечая на вопрос о возможности введения ЕС эмбарго на поставки российского газа, он сказал, что «ничего нельзя исключать, все зависит от развития ситуации на Украине».

В ЕС хотели постепенно отказаться от российской нефти в течение полугода, а от переработанной — к январю 2023 г. Однако полного компромисса по этому вопросу среди лидеров стран ЕС достигнуто не было. Одним из главных противников эмбарго до последнего времени выступала Венгрия, покупающая российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Для достижения компромисса было решено исключить поставки по нефтепроводам из шестого пакета санкций, а Венгрия получила возможность сохранить импорт нефти из России. «Сделка была заключена. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго! <...> Венгерские семьи могут сегодня спать спокойно», — написал премьер-министр страны Виктор Орбан в социальных сетях.

Ранее по теме: Макрон заявил, что ЕС сократит экспорт российской нефти на 92% к концу года
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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