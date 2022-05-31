Премьер Польши заявил о планах ЕС запретить третьим странам покупать у России нефть

В ЕС хотели постепенно отказаться от российской нефти в течение полугода, а от переработанной — к январю 2023 г. Однако полного компромисса по этому вопросу среди лидеров стран ЕС достигнуто не было. Одним из главных противников эмбарго до последнего времени выступала Венгрия, покупающая российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Для достижения компромисса было решено исключить поставки по нефтепроводам из шестого пакета санкций, а Венгрия получила возможность сохранить импорт нефти из России. «Сделка была заключена. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго! <...> Венгерские семьи могут сегодня спать спокойно», — написал премьер-министр страны Виктор Орбан в социальных сетях.