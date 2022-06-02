США хотят продлить ДСНВ после 2026 года
США заинтересованы в том, чтобы ограничения на российский ядерный арсенал, предусмотренные российско-американским Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сохранялись и после 2026 г. Об этом заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт. В России этот договор принято называть СНВ-3.
«Мы хотим и после 2026 г. сохранять ограничения на российские системы, которые оговариваются в новом ДСНВ. Мы хотим, чтобы были ограничения на новые типы систем, которые разрабатывает Россия», — подчеркнула Стюарт (цитата по «РИА Новости»).
Она назвала «критически важной» задачей включение в рамки контроля тактического ядерного оружия. «Это те вооружения, которые Россия с большей вероятностью может применить или которыми будет угрожать в ходе того или иного конфликта», — сказала Стюарт.
Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ. 29 января прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на пять лет – до 5 февраля 2026 г.