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Захарова заявила об обеспокоенности созданием спецлагеря для пленных на Украине

Ведомости

Россия обеспокоена заявлениями министра юстиции Украины Дениса Малюськи о создании специального лагеря для российских военнопленных, обмен которых на украинских будет считаться маловероятным, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«С одной стороны, они говорят, что нацистов там [на Украине] нет и никакой человеконенавистнической логике они не подвержены, с другой стороны, они говорят о создании спецлагерей для людей, которых не собираются ни на кого менять. Это где такое в истории видано было? Мы знаем, где», — отметила Захарова (цитата по ТАСС).

По ее словам, Киев «черпает вдохновение» для своих действий в уже в отработанной истории первой трети двадцатого века. Она также призвала правозащитные организации обратить внимание на заявление Масюльки.

Малюська ранее рассказал о создании на западе Украины спецлагеря для военнопленных, обмен которых считается маловероятным. «Что касается военнопленных, которых только захватили или которые планируются к обмену, они разбросаны по нашим учреждениям почти по всей территории Украины», - отметил он.

После начала спецоперации стороны несколько раз сообщали об обмене пленными, а также освобождении удерживаемых на Украине дальнобойщиков и моряков. 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен 2439 украинских военных. Позже он рассказал, что что общее количество плененных украинских военнослужащих достигло 6489 человек. 

В Киеве заявили, что ведут работу по их возвращению на подконтрольные Украине территории. Но глава Донецкой республики Денис Пушилин отмечал, что сейчас в ДНР ведется работа над созданием трибунала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных