Захарова заявила об обеспокоенности созданием спецлагеря для пленных на Украине

«С одной стороны, они говорят, что нацистов там [на Украине] нет и никакой человеконенавистнической логике они не подвержены, с другой стороны, они говорят о создании спецлагерей для людей, которых не собираются ни на кого менять. Это где такое в истории видано было? Мы знаем, где», — отметила Захарова (цитата по ТАСС).