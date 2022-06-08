Захарова заявила об обеспокоенности созданием спецлагеря для пленных на Украине
Россия обеспокоена заявлениями министра юстиции Украины Дениса Малюськи о создании специального лагеря для российских военнопленных, обмен которых на украинских будет считаться маловероятным, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
«С одной стороны, они говорят, что нацистов там [на Украине] нет и никакой человеконенавистнической логике они не подвержены, с другой стороны, они говорят о создании спецлагерей для людей, которых не собираются ни на кого менять. Это где такое в истории видано было? Мы знаем, где», — отметила Захарова (цитата по ТАСС).
По ее словам, Киев «черпает вдохновение» для своих действий в уже в отработанной истории первой трети двадцатого века. Она также призвала правозащитные организации обратить внимание на заявление Масюльки.
Малюська ранее рассказал о создании на западе Украины спецлагеря для военнопленных, обмен которых считается маловероятным. «Что касается военнопленных, которых только захватили или которые планируются к обмену, они разбросаны по нашим учреждениям почти по всей территории Украины», - отметил он.
После начала спецоперации стороны несколько раз сообщали об обмене пленными, а также освобождении удерживаемых на Украине дальнобойщиков и моряков. 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен 2439 украинских военных. Позже он рассказал, что что общее количество плененных украинских военнослужащих достигло 6489 человек.
В Киеве заявили, что ведут работу по их возвращению на подконтрольные Украине территории. Но глава Донецкой республики Денис Пушилин отмечал, что сейчас в ДНР ведется работа над созданием трибунала.