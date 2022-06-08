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Генконсульство Норвегии в Мурманске закроется с 1 июля

Ведомости

Генеральное консульство Норвегии в Мурманске с 1 июля временно перестанет предоставлять услуги населению, следует из заявления МИДа королевства.

«Пространство, в котором генеральное консульство в Мурманске может продвигать норвежские интересы, со временем резко сузилось. Мы не можем нормально работать, когда практически нет никакой активности», — говорится в заявлении. В МИДе при этом уточнили, что консульство вновь приступит к работе, как только ситуация позволит это сделать.

В МИД Норвегии назвали Мурманскую область «особым регионом с сильным военным присутствием», что обуславливает рамки работы дипмиссии. «В двух других наших миссиях в России тоже тяжелые времена, но в Мурманске ситуация совершенно иная», — подчеркнуто в заявлении.

Норвегия присоединилась к санкциям ЕС, введенным после начала спецоперации на Украине, и закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. В апреля МИД королевства объявил о высылке трех российских дипломатов. МИД РФ, в свою очередь, предпринял зеркальные меры. Норвегия также является одной из стран, которая поставляет оружие для украинских военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных