Генконсульство Норвегии в Мурманске закроется с 1 июля
Генеральное консульство Норвегии в Мурманске с 1 июля временно перестанет предоставлять услуги населению, следует из заявления МИДа королевства.
«Пространство, в котором генеральное консульство в Мурманске может продвигать норвежские интересы, со временем резко сузилось. Мы не можем нормально работать, когда практически нет никакой активности», — говорится в заявлении. В МИДе при этом уточнили, что консульство вновь приступит к работе, как только ситуация позволит это сделать.
В МИД Норвегии назвали Мурманскую область «особым регионом с сильным военным присутствием», что обуславливает рамки работы дипмиссии. «В двух других наших миссиях в России тоже тяжелые времена, но в Мурманске ситуация совершенно иная», — подчеркнуто в заявлении.
Норвегия присоединилась к санкциям ЕС, введенным после начала спецоперации на Украине, и закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. В апреля МИД королевства объявил о высылке трех российских дипломатов. МИД РФ, в свою очередь, предпринял зеркальные меры. Норвегия также является одной из стран, которая поставляет оружие для украинских военных.