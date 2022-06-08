Генконсульство Норвегии в Мурманске закроется с 1 июля

«Пространство, в котором генеральное консульство в Мурманске может продвигать норвежские интересы, со временем резко сузилось. Мы не можем нормально работать, когда практически нет никакой активности», — говорится в заявлении. В МИДе при этом уточнили, что консульство вновь приступит к работе, как только ситуация позволит это сделать.