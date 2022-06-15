В Германии отреагировали на сокращение поставок газа по «Северному потоку»

14 июня стало известно, что «Газпром» снизит поставки по газопроводу «Северный поток», потому что компания Siemens вовремя не вернула из ремонта газоперекачивающие агрегаты и теперь на компрессорной станции можно использовать только три агрегата. В Siemens Energy, в свою очередь, пояснили, что не могут доставить «Газпрому» отремонтированный насос для газопровода из-за санкций Канады.