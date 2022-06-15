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В Германии отреагировали на сокращение поставок газа по «Северному потоку»

Ведомости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прислушивается к оценке главы Минэкономики Роберта Хабека, что причины сокращения поставок по «Северному потоку» могут быть политическими, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.

«Шольц по этому вопросу следует оценке министра, ответственного за экономику и охрану окружающей среды», — сказал Хебештрайт, отвечая на вопрос, согласен ли канцлер со словами Хабека (цитата по ТАСС).

Накануне глава Минэкономики ФРГ заявил, что существенное сокращение поставок может иметь политические причины, а не только технические. «В этом смысле у меня создалось такое впечатление, что произошедшее вчера [снижение поставок газа] было политически мотивированным решением, а не тем решением, которое можно оправдать с технической точки зрения», — отметил Хабек.

14 июня стало известно, что «Газпром» снизит поставки по газопроводу «Северный поток», потому что компания Siemens вовремя не вернула из ремонта газоперекачивающие агрегаты и теперь на компрессорной станции можно использовать только три агрегата. В Siemens Energy, в свою очередь, пояснили, что не могут доставить «Газпрому» отремонтированный насос для газопровода из-за санкций Канады.

15 июня «Газпром» остановил эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая». Суточная производительность станции с 16 июня снизится до 67 млн куб. м в сутки, через нее осуществляется закачка газа в «Северный поток».

10 мая «Оператор ГТС Украины» также сообщил, что не может принимать российский газ для прокачки в Европу через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка», потому что Киев утратил контроль над компрессорной станцией «Новопсков» (находится на территории ЛНР). 12 мая «Газпром» сообщил, что поставляет 50,6 млн куб. м газа через ГИС «Суджа», заявку на поставки через «Сохрановку» украинская сторона отклонила.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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