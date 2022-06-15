В Германии отреагировали на сокращение поставок газа по «Северному потоку»
Канцлер ФРГ Олаф Шольц прислушивается к оценке главы Минэкономики Роберта Хабека, что причины сокращения поставок по «Северному потоку» могут быть политическими, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.
«Шольц по этому вопросу следует оценке министра, ответственного за экономику и охрану окружающей среды», — сказал Хебештрайт, отвечая на вопрос, согласен ли канцлер со словами Хабека (цитата по ТАСС).
Накануне глава Минэкономики ФРГ заявил, что существенное сокращение поставок может иметь политические причины, а не только технические. «В этом смысле у меня создалось такое впечатление, что произошедшее вчера [снижение поставок газа] было политически мотивированным решением, а не тем решением, которое можно оправдать с технической точки зрения», — отметил Хабек.
14 июня стало известно, что «Газпром» снизит поставки по газопроводу «Северный поток», потому что компания Siemens вовремя не вернула из ремонта газоперекачивающие агрегаты и теперь на компрессорной станции можно использовать только три агрегата. В Siemens Energy, в свою очередь, пояснили, что не могут доставить «Газпрому» отремонтированный насос для газопровода из-за санкций Канады.
10 мая «Оператор ГТС Украины» также сообщил, что не может принимать российский газ для прокачки в Европу через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка», потому что Киев утратил контроль над компрессорной станцией «Новопсков» (находится на территории ЛНР). 12 мая «Газпром» сообщил, что поставляет 50,6 млн куб. м газа через ГИС «Суджа», заявку на поставки через «Сохрановку» украинская сторона отклонила.