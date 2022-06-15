«Газпром» объявил об остановке еще одной турбины на «Северном потоке»
«Газпром» остановил эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая», сообщила пресс-служба российской компании в Telegram-канале. Суточная производительность станции с 16 июня снизится до 67 млн куб. м в сутки, через нее осуществляется закачка газа в «Северный поток».
14 июня стало известно, что «Газпром» снизит поставки по газопроводу «Северный поток», потому что компания Siemens вовремя не вернула из ремонта газоперекачивающие агрегаты и теперь на компрессорной станции можно использовать только три агрегата. В Siemens Energy, в свою очередь, пояснили, что не могут доставить «Газпрому» отремонтированный насос для газопровода из-за санкций Канады.
10 мая «Оператор ГТС Украины» также сообщил, что не может принимать российский газ для прокачки в Европу через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка», потому что Киев утратил контроль над компрессорной станцией «Новопсков» (находится на территории ЛНР). 12 мая «Газпром» сообщил, что поставляет 50,6 млн куб. м газа через ГИС «Суджа», заявку на поставки через «Сохрановку» украинская сторона отклонила.