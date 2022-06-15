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«Газпром» объявил об остановке еще одной турбины на «Северном потоке»

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«Газпром» остановил эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая», сообщила пресс-служба российской компании в Telegram-канале. Суточная производительность станции с 16 июня снизится до 67 млн куб. м в сутки, через нее осуществляется закачка газа в «Северный поток».

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорится в сообщении.

14 июня стало известно, что «Газпром» снизит поставки по газопроводу «Северный поток», потому что компания Siemens вовремя не вернула из ремонта газоперекачивающие агрегаты и теперь на компрессорной станции можно использовать только три агрегата. В Siemens Energy, в свою очередь, пояснили, что не могут доставить «Газпрому» отремонтированный насос для газопровода из-за санкций Канады.

10 мая «Оператор ГТС Украины» также сообщил, что не может принимать российский газ для прокачки в Европу через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка», потому что Киев утратил контроль над компрессорной станцией «Новопсков» (находится на территории ЛНР). 12 мая «Газпром» сообщил, что поставляет 50,6 млн куб. м газа через ГИС «Суджа», заявку на поставки через «Сохрановку» украинская сторона отклонила.

Ранее по теме: «Газпром» снизит поставки по «Северному потоку» из-за задержки ремонта оборудования

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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