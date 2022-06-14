«Газпром» снизит поставки по «Северному потоку» из-за задержки ремонта оборудования
«В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС «Портовая» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата», — говорится в сообщении.
В «Газпроме» также рассказали, что сейчас можно обеспечить поставки до 10 млн куб. м газа в сутки при плановом объеме в 167 млн куб. м.
10 мая «Оператор ГТС Украины» также сообщил, что не может принимать российский газ для прокачки в Европу через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка», потому что Киев утратил контроль над компрессорной станцией «Новопсков» (находится на территории ЛНР). 12 мая «Газпром» сообщил, что поставляет 50,6 млн куб. м газа через ГИС «Суджа», заявку на поставки через «Сохрановку» украинская сторона отклонила.