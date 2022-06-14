«Газпром» снизит поставки по «Северному потоку» из-за задержки ремонта оборудования

10 мая «Оператор ГТС Украины» также сообщил, что не может принимать российский газ для прокачки в Европу через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка», потому что Киев утратил контроль над компрессорной станцией «Новопсков» (находится на территории ЛНР). 12 мая «Газпром» сообщил, что поставляет 50,6 млн куб. м газа через ГИС «Суджа», заявку на поставки через «Сохрановку» украинская сторона отклонила.