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«Газпром» снизит поставки по «Северному потоку» из-за задержки ремонта оборудования

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«Газпром» снизит поставки по газопроводу «Северный поток», потому что компания Siemens вовремя не вернула из ремонта газоперекачивающие агрегаты и теперь на компрессорной станции можно использовать только три агрегата, сообщила пресс-служба компании.

«В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС «Портовая» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата», — говорится в сообщении.

В «Газпроме» также рассказали, что сейчас можно обеспечить поставки до 10 млн куб. м газа в сутки при плановом объеме в 167 млн куб. м.

10 мая «Оператор ГТС Украины» также сообщил, что не может принимать российский газ для прокачки в Европу через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка», потому что Киев утратил контроль над компрессорной станцией «Новопсков» (находится на территории ЛНР). 12 мая «Газпром» сообщил, что поставляет 50,6 млн куб. м газа через ГИС «Суджа», заявку на поставки через «Сохрановку» украинская сторона отклонила.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных