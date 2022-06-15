FT: Турция отказалась от переговоров со Швецией и Финляндией

18 мая послы двух государств передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу официальные заявки на вступление в альянс. Позже Bloomberg сообщил, что в обмен на их одобрение Анкара хочет получить новейшие американские истребители F-35 и другие вооружения, а также снять санкции США за покупку систем С-400 у России. Глава турецкого МИДа Мавлют Чавушоглу ранее пояснял, что обе страны открыто поддерживают и контактируют с РПК и YPG («Силы народной самообороны» в Сирии), которые в Турции считаются террористическими организациями.