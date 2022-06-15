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FT: Турция отказалась от переговоров со Швецией и Финляндией

Ведомости

Турция отказалась от предложения НАТО провести трехсторонние переговоры с Финляндией и Швецией, передает издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

«Трехсторонняя встреча при посредничестве альянса была конечной задачей, но мы к этому еще не пришли», — сообщил изданию источник в НАТО. Отмечается, что переговоры были нацелены на поиск решений проблемы неодобрения Анкарой вступления в альянс Швеции и Финляндии.

Перед проведением переговоров Анкара потребовала от скандинавских стран предоставления конкретных предложений по прекращению связей с РПК («Рабочей партией Курдистана»).

18 мая послы двух государств передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу официальные заявки на вступление в альянс. Позже Bloomberg сообщил, что в обмен на их одобрение Анкара хочет получить новейшие американские истребители F-35 и другие вооружения, а также снять санкции США за покупку систем С-400 у России. Глава турецкого МИДа Мавлют Чавушоглу ранее пояснял, что обе страны открыто поддерживают и контактируют с РПК и YPG («Силы народной самообороны» в Сирии), которые в Турции считаются террористическими организациями.

12 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс не считает июньский саммит в Мадриде крайним сроком для согласования вступления Финляндии и Швеции. По его словам, Турция «выразила определенные озабоченности», сейчас стороны ведут переговоры. Столтенберг назвал республику страной альянса, которая «имеет ключевое значение для борьбы с терроризмом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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