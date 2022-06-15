FT: Турция отказалась от переговоров со Швецией и Финляндией
Турция отказалась от предложения НАТО провести трехсторонние переговоры с Финляндией и Швецией, передает издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
«Трехсторонняя встреча при посредничестве альянса была конечной задачей, но мы к этому еще не пришли», — сообщил изданию источник в НАТО. Отмечается, что переговоры были нацелены на поиск решений проблемы неодобрения Анкарой вступления в альянс Швеции и Финляндии.
Перед проведением переговоров Анкара потребовала от скандинавских стран предоставления конкретных предложений по прекращению связей с РПК («Рабочей партией Курдистана»).
18 мая послы двух государств передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу официальные заявки на вступление в альянс. Позже Bloomberg сообщил, что в обмен на их одобрение Анкара хочет получить новейшие американские истребители F-35 и другие вооружения, а также снять санкции США за покупку систем С-400 у России. Глава турецкого МИДа Мавлют Чавушоглу ранее пояснял, что обе страны открыто поддерживают и контактируют с РПК и YPG («Силы народной самообороны» в Сирии), которые в Турции считаются террористическими организациями.
12 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс не считает июньский саммит в Мадриде крайним сроком для согласования вступления Финляндии и Швеции. По его словам, Турция «выразила определенные озабоченности», сейчас стороны ведут переговоры. Столтенберг назвал республику страной альянса, которая «имеет ключевое значение для борьбы с терроризмом».