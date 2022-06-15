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На Украине заявили о предотвращении теракта против руководства страны

Ведомости

Национальная полиция Украины предотвратила теракт против руководства страны, сообщил первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин. Деталей он не сообщил.

«Во многом благодаря информации, получаемой от наших оперативных источников, нам удалось даже предотвратить теракт против руководства нашего государства», — сообщил министр (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в украинской национальной полиции созданы 123 контрдиверсионные группы, к работе привлечены не менее 1500 человек. Енин также сообщил, что за последние несколько месяцев более 800 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности, были задержаны и переданы Службе безопасности Украины.

13 июня член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские спецслужбы сменили тактику, перейдя от ракетных обстрелов региона к терроризму в отношении населения. «Сначала они обстреливали наш регион ракетами "Точка-У", затем в ход пошли ударные беспилотники. Но ничего у них не вышло. Это все сбивала ПВО российской армии», — отметил он. Рогов призвал ни в коем случае не допустить, чтобы украинские боевики и дальше запугивали мирных жителей.

В конце мая администрация Мелитополя сообщила, что в центре города произошел террористический акт, направленный на дестабилизацию мирной жизни — взорвалась машина, начиненная взрывчаткой. В результате пострадала 28-летняя девушка и 25-летний парень.

Ранее по теме: Администрация Мелитополя сообщила о взрыве в центре города

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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