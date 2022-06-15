На Украине заявили о предотвращении теракта против руководства страны

13 июня член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские спецслужбы сменили тактику, перейдя от ракетных обстрелов региона к терроризму в отношении населения. «Сначала они обстреливали наш регион ракетами "Точка-У", затем в ход пошли ударные беспилотники. Но ничего у них не вышло. Это все сбивала ПВО российской армии», — отметил он. Рогов призвал ни в коем случае не допустить, чтобы украинские боевики и дальше запугивали мирных жителей.