Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $1 млрд

«Я проинформировал президента Зеленского о том, что Соединенные Штаты предоставляют Украине еще $1 млрд в качестве помощи в обеспечении безопасности, включая дополнительные артиллерийские и береговые средства обороны, а также боеприпасы для артиллерийских и современных ракетных систем», — цитирует пресс-служба Байдена. Глава Белого дома также отметил, что артиллерия и ракетные системы «необходимы украинцам для поддержки операций в Донбассе».