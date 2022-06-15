Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $1 млрд
Украина получит от США новый пакет военной помощи стоимостью в $1 млрд. Об этом во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил глава американского государства Джо Байден, сообщает пресс-служба Белого дома.
«Я проинформировал президента Зеленского о том, что Соединенные Штаты предоставляют Украине еще $1 млрд в качестве помощи в обеспечении безопасности, включая дополнительные артиллерийские и береговые средства обороны, а также боеприпасы для артиллерийских и современных ракетных систем», — цитирует пресс-служба Байдена. Глава Белого дома также отметил, что артиллерия и ракетные системы «необходимы украинцам для поддержки операций в Донбассе».
Кроме того, американский президент сообщил о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи Украине в размере $225 млн. В эту оценку входит предоставление «безопасной питьевой воды», а также критически важных предметов медицинского назначения и медицинской помощи, продуктов питания, жилья и денежных средств для семей.
Ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на $650 млн для финансирования поставок вооружений и боевой техники. Reuters, в свою очередь, со ссылкой на источники полагало, что Вашингтон объявит о закупке оружия на сумму около $1 млрд.
О выделении последнего пакета помощи Украине стоимостью в $700 млн Байден объявил двумя неделями ранее, 1 июня. В рамках пакета Киев получит реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по территории России.
До этого, 21 мая, Байден подписал закон «о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 г.», пакет помощи Киеву достиг объема в $40 млрд. Также 9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе в отношении Украины, который упростит поставки вооружений Киеву. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада приведет к нестабильности в Европе и снижению уровня безопасности.