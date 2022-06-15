Bloomberg: США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на $650 млн

«Администрация Байдена планирует увеличить финансирование [поставок] оружия и военной техники для Украины, сообщили источники. Этот транш составит более $650 млн. В него впервые войдут противокорабельные ракеты Harpoon», — говорится в публикации журналистки агентства Дженнифер Джейкобс в Twitter. Агентство Reuters, в свою очередь, полагает, что власти США объявят о закупке оружия на сумму около $1 млрд.