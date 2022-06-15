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Bloomberg: США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на $650 млн

Ведомости

Администрация США планирует выделить новый пакет военной помощи Украине на сумму более $650 млн, передает агентство Bloomberg со ссылкой источники.

«Администрация Байдена планирует увеличить финансирование [поставок] оружия и военной техники для Украины, сообщили источники. Этот транш составит более $650 млн. В него впервые войдут противокорабельные ракеты Harpoon», — говорится в публикации журналистки агентства Дженнифер Джейкобс в Twitter. Агентство Reuters, в свою очередь, полагает, что власти США объявят о закупке оружия на сумму около $1 млрд.

1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью $700 млн. В рамках пакета Киев получит реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по территории России.

Путин рассказал о десятках уничтоженных на Украине вооружений из США

Ранее стало известно, что США намерены передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи РСЗО. По словам заместителя министра обороны по политическим делам Колина Кола, при использовании данной военной техники нет необходимости массово расходовать боекомплект, поскольку речь идет о высокоточных боеприпасах большой мощности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки Киеву вооружения не изменят параметров спецоперации России и ее цели будут достигнуты в любом случае. По его словам, поставки вооружений «доставят больше страданий Украине».

Ранее по теме: Байден подписал закон о выделении Украине $40 млрд помощи

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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