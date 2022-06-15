Bloomberg: США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на $650 млн
Администрация США планирует выделить новый пакет военной помощи Украине на сумму более $650 млн, передает агентство Bloomberg со ссылкой источники.
«Администрация Байдена планирует увеличить финансирование [поставок] оружия и военной техники для Украины, сообщили источники. Этот транш составит более $650 млн. В него впервые войдут противокорабельные ракеты Harpoon», — говорится в публикации журналистки агентства Дженнифер Джейкобс в Twitter. Агентство Reuters, в свою очередь, полагает, что власти США объявят о закупке оружия на сумму около $1 млрд.
1 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью $700 млн. В рамках пакета Киев получит реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по территории России.
Ранее стало известно, что США намерены передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи РСЗО. По словам заместителя министра обороны по политическим делам Колина Кола, при использовании данной военной техники нет необходимости массово расходовать боекомплект, поскольку речь идет о высокоточных боеприпасах большой мощности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки Киеву вооружения не изменят параметров спецоперации России и ее цели будут достигнуты в любом случае. По его словам, поставки вооружений «доставят больше страданий Украине».