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Пушилин допустил сохранение ДНР статуса республики при вхождении в состав России

Ведомости

В случае вхождения в состав России ДНР может сохранить статус республики по примеру Татарстана. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью RT на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Пушилин ответил утвердительно на вопрос, войдет ли ДНР в состав России или останется «Народной республикой», спросив: «А как одно другому противоречит?».

По словам Пушилина, название «Донецкая область» «плохо звучит», поскольку оно связано с украинским прошлым и вызывает «плохие ассоциации».

2 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав России вряд ли можно провести в нынешних условиях, потому что ВСУ продолжают наносить удары по республикам. Он уточнил, что для организации референдума, помимо стабилизации обстановки, нужно, чтобы жители региона сами приняли соответствующее решение.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил о возможном присоединении Херсонской области к России. Он отметил, что ни у кого нет сомнений, что Запорожская область, ДНР и ЛНР также будут в составе РФ.

Ранее по теме: Федеральный чиновник назначен на должность главы правительства ДНР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных