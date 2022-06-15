Пушилин допустил сохранение ДНР статуса республики при вхождении в состав России
В случае вхождения в состав России ДНР может сохранить статус республики по примеру Татарстана. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью RT на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Пушилин ответил утвердительно на вопрос, войдет ли ДНР в состав России или останется «Народной республикой», спросив: «А как одно другому противоречит?».
По словам Пушилина, название «Донецкая область» «плохо звучит», поскольку оно связано с украинским прошлым и вызывает «плохие ассоциации».
2 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав России вряд ли можно провести в нынешних условиях, потому что ВСУ продолжают наносить удары по республикам. Он уточнил, что для организации референдума, помимо стабилизации обстановки, нужно, чтобы жители региона сами приняли соответствующее решение.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил о возможном присоединении Херсонской области к России. Он отметил, что ни у кого нет сомнений, что Запорожская область, ДНР и ЛНР также будут в составе РФ.