Пушилин допустил сохранение ДНР статуса республики при вхождении в состав России

2 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав России вряд ли можно провести в нынешних условиях, потому что ВСУ продолжают наносить удары по республикам. Он уточнил, что для организации референдума, помимо стабилизации обстановки, нужно, чтобы жители региона сами приняли соответствующее решение.