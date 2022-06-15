Пентагон раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине на $1 млрд

Кроме того, в новый пакет входят траты на обучение, техническое обслуживание, поддержку, транспорт и административные расходы. Отмечается, что на $650 млн из обозначенных средств, выделяемых по линии «Инициативы содействия безопасности Украины» (USAI), техника и боеприпасы не будут изыматься из запасов американской армии, а для поставок будут задействованы мощности американского ВПК.