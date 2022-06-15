Газета
Политика

В США оценили ежедневные потери ВСУ в около 100 человек убитыми

Ведомости

Украина каждые сутки теряет около 100 военных убитыми, заявил председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли, добавив, что ранения получают порядка 100-300 украинских военных каждый день.

«Оценка потерь в войне всегда невероятно сложна, и в большинстве случаев изначальная оценка потерь является неверной. Порой требуются многие месяцы или даже годы, чтобы дать правильную оценку потерь», — сказал Милли по итогам заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву, которое прошло в Брюсселе (цитата по ТАСС).

«В СМИ мы видим сообщения о том, что Украина теряет в сутки 100 человек убитыми и 100, 200 или 300 человек ранеными. Я сказал бы, что это близко к нашим оценкам. Но я не хочу давать вам действительную оценку», — добавил он.

9 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украинские военные силы ежедневно теряют до 100 бойцов в день убитыми, а ситуация в районе ведения боевых действий складывается тяжелая. Количество раненых он оценил в 500 человек в сутки. «Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными», — написал Резник. До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в результате боевых действий ежедневно гибнут до 100 военнослужащих ВСУ. По словам главы украинского государства, наиболее тяжелая обстановка складывается «на востоке Украины и на юге Донецка и Луганска».

Украинские власти, сообщая по потерях, продолжали призывать страны Запада увеличить военную поддержку страны. Так, 13 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем Twitter, что Украина на заседании контактной группы глав министерств обороны ее западных союзников в Брюсселе «для завершения» боевых действий потребует новых масштабных поставок вооружений для создания «паритета» с Россией. Подоляк раскрыл пожелания Киева: еще 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 боевых бронированных машин и 1000 беспилотников. «Мы ждем решения», — написал политик.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

Ранее по теме: Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов НАТО под Львовом

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных