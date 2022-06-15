В США оценили ежедневные потери ВСУ в около 100 человек убитыми

9 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украинские военные силы ежедневно теряют до 100 бойцов в день убитыми, а ситуация в районе ведения боевых действий складывается тяжелая. Количество раненых он оценил в 500 человек в сутки. «Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными», — написал Резник. До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в результате боевых действий ежедневно гибнут до 100 военнослужащих ВСУ. По словам главы украинского государства, наиболее тяжелая обстановка складывается «на востоке Украины и на юге Донецка и Луганска».