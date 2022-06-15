В США оценили ежедневные потери ВСУ в около 100 человек убитыми
Украина каждые сутки теряет около 100 военных убитыми, заявил председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли, добавив, что ранения получают порядка 100-300 украинских военных каждый день.
«Оценка потерь в войне всегда невероятно сложна, и в большинстве случаев изначальная оценка потерь является неверной. Порой требуются многие месяцы или даже годы, чтобы дать правильную оценку потерь», — сказал Милли по итогам заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву, которое прошло в Брюсселе (цитата по ТАСС).
«В СМИ мы видим сообщения о том, что Украина теряет в сутки 100 человек убитыми и 100, 200 или 300 человек ранеными. Я сказал бы, что это близко к нашим оценкам. Но я не хочу давать вам действительную оценку», — добавил он.
9 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украинские военные силы ежедневно теряют до 100 бойцов в день убитыми, а ситуация в районе ведения боевых действий складывается тяжелая. Количество раненых он оценил в 500 человек в сутки. «Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными», — написал Резник. До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в результате боевых действий ежедневно гибнут до 100 военнослужащих ВСУ. По словам главы украинского государства, наиболее тяжелая обстановка складывается «на востоке Украины и на юге Донецка и Луганска».
Украинские власти, сообщая по потерях, продолжали призывать страны Запада увеличить военную поддержку страны. Так, 13 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем Twitter, что Украина на заседании контактной группы глав министерств обороны ее западных союзников в Брюсселе «для завершения» боевых действий потребует новых масштабных поставок вооружений для создания «паритета» с Россией. Подоляк раскрыл пожелания Киева: еще 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 боевых бронированных машин и 1000 беспилотников. «Мы ждем решения», — написал политик.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.