МИД запретил въезд в Россию жене и дочери Байдена

Министерство иностранных дел России запретило въезд в страну 25 гражданам США, в том числе жене президента США Джилл Байден и его дочери Эшли Байден, говорится на сайте МИДа. Санкции были введены в ответ на ограничения США в отношении российских политических и общественных деятелей.