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МИД запретил въезд в Россию жене и дочери Байдена

Ведомости

Министерство иностранных дел России запретило въезд в страну 25 гражданам США, в том числе жене президента США Джилл Байден и его дочери Эшли Байден, говорится на сайте МИДа. Санкции были введены в ответ на ограничения США в отношении российских политических и общественных деятелей.

В список вошли сенаторы конгресса США – участники так называемой группы «Макфол-Ермак», которые разрабатывают рекомендации по антироссийским санкциям, в том числе Чарльз Грассли, Кирстен Джиллибранд, Сьюзан Коллинз, Митч Макконнелл, Бенджамин Сасс и Мартин Хайнрих. Также в перечень включили научных сотрудников университетов в Гарварде, Стенфорде, Йелле, Колумбийского университета и др.

15 марта МИД России впервые ввел персональные санкции в отношении руководства США и связанных с ним лиц. Под санкции попали президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс, экс-пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и др.

В начале июня МИД добавил в список еще 61 человека, среди которых руководители ведущих корпораций ВПК, медийных платформ, рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных