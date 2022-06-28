МИД запретил въезд в Россию жене и дочери Байдена
Министерство иностранных дел России запретило въезд в страну 25 гражданам США, в том числе жене президента США Джилл Байден и его дочери Эшли Байден, говорится на сайте МИДа. Санкции были введены в ответ на ограничения США в отношении российских политических и общественных деятелей.
В список вошли сенаторы конгресса США – участники так называемой группы «Макфол-Ермак», которые разрабатывают рекомендации по антироссийским санкциям, в том числе Чарльз Грассли, Кирстен Джиллибранд, Сьюзан Коллинз, Митч Макконнелл, Бенджамин Сасс и Мартин Хайнрих. Также в перечень включили научных сотрудников университетов в Гарварде, Стенфорде, Йелле, Колумбийского университета и др.
15 марта МИД России впервые ввел персональные санкции в отношении руководства США и связанных с ним лиц. Под санкции попали президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс, экс-пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и др.
В начале июня МИД добавил в список еще 61 человека, среди которых руководители ведущих корпораций ВПК, медийных платформ, рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний и т. д.