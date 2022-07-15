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МИД Северной Кореи: Киев не имеет права осуждать признание ДНР и ЛНР

Ведомости

Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что власти Украины не имеют права поднимать вопросы суверенитета после их присоединения к незаконным действиям США, которые нарушили суверенитет КНДР, сообщил Reuters со ссылкой на государственные СМИ страны.

13 июля стало известно о признании Северной Кореей независимости ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северная Корея признала независимость республики. Он рассказал, что посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручил соответствующий документ послу ДНР в Москве Ольге Макеевой.

Затем МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с КНДР из-за признания ДНР и ЛНР. В министерстве отметили, что рассматривают действия Пхеньяна как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины, грубое нарушение конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права.

В июне 2014 г. независимость ДНР и ЛНР признала частично признанная Южная Осетия. Затем в феврале этого года независимость республик признала Россия, а затем – частично признанная Абхазия. 29 июня агентство SANA сообщило, что независимость республик Донбасса признали власти Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных