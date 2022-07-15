МИД Северной Кореи: Киев не имеет права осуждать признание ДНР и ЛНР
Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что власти Украины не имеют права поднимать вопросы суверенитета после их присоединения к незаконным действиям США, которые нарушили суверенитет КНДР, сообщил Reuters со ссылкой на государственные СМИ страны.
13 июля стало известно о признании Северной Кореей независимости ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северная Корея признала независимость республики. Он рассказал, что посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручил соответствующий документ послу ДНР в Москве Ольге Макеевой.
Затем МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с КНДР из-за признания ДНР и ЛНР. В министерстве отметили, что рассматривают действия Пхеньяна как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины, грубое нарушение конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права.
В июне 2014 г. независимость ДНР и ЛНР признала частично признанная Южная Осетия. Затем в феврале этого года независимость республик признала Россия, а затем – частично признанная Абхазия. 29 июня агентство SANA сообщило, что независимость республик Донбасса признали власти Сирии.
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