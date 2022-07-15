МИД Северной Кореи: Киев не имеет права осуждать признание ДНР и ЛНР

Затем МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с КНДР из-за признания ДНР и ЛНР. В министерстве отметили, что рассматривают действия Пхеньяна как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины, грубое нарушение конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права.