Президент Италии принял отставку премьер-министра Марио Драги
Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Марио Драги, сообщили в канцелярии главы государства.
Встреча президента и премьер-министра прошла в Квиринальском дворце, во время встречи обсуждалось вчерашнее голосование в Сенате. После этого Драги вновь заявил о своей отставке. В сообщении, распространенном от имени генерального секретаря президента республики сказано, что правительство останется у власти «для решения текущих вопросов».
Во второй половине дня Маттарелла проведет встречу с председателями палат в соответствии со ст. 88 Конституции Италии, которая позволяет после встречи распустить обе палаты или одну из них.
14 июля Драги сообщил, что собирается покинуть пост премьер-министра на фоне парламентского кризиса. Этому заявлению предшествовало голосование в итальянском сенате, на котором парламентарии подтвердили доверие правительству во главе с Драги. Но одна из ведущих парламентских сил «Движение «5 звезд» отказалась участвовать в голосовании. Но президент Италии отклонил отставку премьера, поскольку формально правительство не утратило поддержку парламентского большинства.
В среду вновь прошло голосование Сената, на котором парламентарии выразили доверие Драги, но с минимальным количеством голосов. От участия в голосовании отказались сразу три партии: «Движение «5 звезд», «Вперед, Италия» и «Лига». Они входят в правящую коалицию. Утром 21 июля Драги с заседания нижней палаты парламента отправился к Маттарелле, чтобы вновь сообщить о своем желании.
В МИД Италии заявили, что отставка Драги и разногласия в правящей коалиции страны лишь на руку российским властям. «Без этого правительства Европа тоже становится слабее», — заявил глава министерства Луиджи Ди Майо.
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