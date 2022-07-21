Президент Италии принял отставку премьер-министра Марио Драги

В среду вновь прошло голосование Сената, на котором парламентарии выразили доверие Драги, но с минимальным количеством голосов. От участия в голосовании отказались сразу три партии: «Движение «5 звезд», «Вперед, Италия» и «Лига». Они входят в правящую коалицию. Утром 21 июля Драги с заседания нижней палаты парламента отправился к Маттарелле, чтобы вновь сообщить о своем желании.