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Власти Франции заморозили активы россиян на 1,2 млрд евро

Ведомости

Париж заморозил активы российских бизнесменов на сумму 1,2 млрд евро без учета активов Банка России, сообщил глава управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам при министерстве финансов и экономики Франции Гийом Валетт-Валла в интервью изданию Tribune.

«Сумма замороженных активов составляет около 1,2 млрд евро без учета активов российского Центрального банка. Это финансовые и нефинансовые активы. Эти заморозки основаны на европейском регламенте, который устанавливает список лиц, утвержденный Брюсселем», — рассказал Валетт-Валла.

По его словам, сейчас задача управления — убедиться в отсутствии риска обхода санкций с помощью родственников или механизма оптимизации налогообложений. С мая ведомство пытается выяснить на основе собранных данных, может ли оно передать в суд уголовные дела об отмывании доходов или отмывании имущества, полученного незаконным путем с помощью коррупции. Власти в меньшей мере стремятся к административной заморозке российских активов, но хотят помочь правосудию, добавил Валетт-Валла.

17 июля Bloomberg сообщил со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, что в блокировке российских активов на территории ЕС активно участвуют шесть стран из 27: Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург. На их долю приходится 12,7 млрд евро из 13,9 млрд евро, замороженных на территории всего Евросоюза. 

После начала спецоперации власти США, ЕС, Великобритании и других стран начали вводить санкции в отношении России, в том числе замораживать активы российских бизнесменов и компаний. Также страны заморозили около половины международных резервов Банка России на сумму около $300 млрд. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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