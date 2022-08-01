Власти Франции заморозили активы россиян на 1,2 млрд евро
Париж заморозил активы российских бизнесменов на сумму 1,2 млрд евро без учета активов Банка России, сообщил глава управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам при министерстве финансов и экономики Франции Гийом Валетт-Валла в интервью изданию Tribune.
«Сумма замороженных активов составляет около 1,2 млрд евро без учета активов российского Центрального банка. Это финансовые и нефинансовые активы. Эти заморозки основаны на европейском регламенте, который устанавливает список лиц, утвержденный Брюсселем», — рассказал Валетт-Валла.
По его словам, сейчас задача управления — убедиться в отсутствии риска обхода санкций с помощью родственников или механизма оптимизации налогообложений. С мая ведомство пытается выяснить на основе собранных данных, может ли оно передать в суд уголовные дела об отмывании доходов или отмывании имущества, полученного незаконным путем с помощью коррупции. Власти в меньшей мере стремятся к административной заморозке российских активов, но хотят помочь правосудию, добавил Валетт-Валла.
17 июля Bloomberg сообщил со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, что в блокировке российских активов на территории ЕС активно участвуют шесть стран из 27: Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург. На их долю приходится 12,7 млрд евро из 13,9 млрд евро, замороженных на территории всего Евросоюза.
После начала спецоперации власти США, ЕС, Великобритании и других стран начали вводить санкции в отношении России, в том числе замораживать активы российских бизнесменов и компаний. Также страны заморозили около половины международных резервов Банка России на сумму около $300 млрд.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.