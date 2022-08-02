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МИД РФ заявил о прямом вовлечении США в боевые действия на Украине

Ведомости

США прямо вовлечены в военные действия на Украине путем поставок оружия и предоставления разведывательной информации, которая используется для нанесения ударов, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«Поставка вооружений сопровождается не просто инструктажем по его применению, а в данном случае они выполняют функцию наводчиков в чистом виде», - отметила дипломат (цитата по ТАСС).

По словам Захаровой, официальные лица США не предоставляют прямой информации о нацеливании, чтобы не подорвать доводы в пользу того, что они не являются непосредственными участниками войны, но при этом перед запуском ракет между представителями разведки США и Украины проводились консультации, которые позволили Вашингтону останавливать любые потенциальные атаки, если они недовольны намеченной целью.

Ранее сегодня представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинские военные проводят консультации с США перед использованием реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Я не могу сказать, британские или американские спутники, но у нас очень хорошие снимки», — отметил Скибицкий, добавив, что украинская разведка «хорошо сотрудничает с партнерами в Великобритании» и со спецслужбами других стран.

22 июля Белый дом объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине, в который войдут четыре установки РСЗО HIMARS. Ранее Украина уже получила 12 таких установок. 24 июля руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что США и их союзники поставят Украине 25-30 установок РСЗО HIMARS и MLRS и боеприпасы к ним.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных