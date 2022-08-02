МИД РФ заявил о прямом вовлечении США в боевые действия на Украине

По словам Захаровой, официальные лица США не предоставляют прямой информации о нацеливании, чтобы не подорвать доводы в пользу того, что они не являются непосредственными участниками войны, но при этом перед запуском ракет между представителями разведки США и Украины проводились консультации, которые позволили Вашингтону останавливать любые потенциальные атаки, если они недовольны намеченной целью.