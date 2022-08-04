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Медведев назвал взлом его аккаунта во «ВКонтакте» проявлением информационной войны

Ведомости

Замрпед Совбеза Дмитрий Медведев считает, что взлом его аккаунта в социальной сети «ВКонтакте» является проявлением информационной войны, направленной на то, чтобы поссорить Россию и страны СНГ, рассказал политик в интервью «РИА Новости».

«Очевидны и нехитрые методы такой "работы" — вбросить от имени известного лица в публичное поле что-то резкое или чувствительное о соседях, сыграть на исторических сюжетах, дождаться неизбежного удаления фейка, а потом торговать этим», — говорит Медведев.

По словам политика, взломы его аккаунта происходят не впервые, и от этого «никто не застрахован». «В данный момент компетентные службы ведут проверку <...> Виновные безнаказанными не останутся», — заявил зампред Совбеза.

2 августа на странице Медведева появился пост, в котором политик рассуждал о возрождении СССР, геополитике и странах СНГ. Вскоре пост был удален. Представители «ВКонтакте» заявили, что пост на странице политика был опубликован сторонним пользователем. Помощник Медведева Олег Осипов также отметил, что аккаунт политика был взломан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных