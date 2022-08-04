Медведев назвал взлом его аккаунта во «ВКонтакте» проявлением информационной войны

2 августа на странице Медведева появился пост, в котором политик рассуждал о возрождении СССР, геополитике и странах СНГ. Вскоре пост был удален. Представители «ВКонтакте» заявили, что пост на странице политика был опубликован сторонним пользователем. Помощник Медведева Олег Осипов также отметил, что аккаунт политика был взломан.