Медведев назвал взлом его аккаунта во «ВКонтакте» проявлением информационной войны
Замрпед Совбеза Дмитрий Медведев считает, что взлом его аккаунта в социальной сети «ВКонтакте» является проявлением информационной войны, направленной на то, чтобы поссорить Россию и страны СНГ, рассказал политик в интервью «РИА Новости».
«Очевидны и нехитрые методы такой "работы" — вбросить от имени известного лица в публичное поле что-то резкое или чувствительное о соседях, сыграть на исторических сюжетах, дождаться неизбежного удаления фейка, а потом торговать этим», — говорит Медведев.
По словам политика, взломы его аккаунта происходят не впервые, и от этого «никто не застрахован». «В данный момент компетентные службы ведут проверку <...> Виновные безнаказанными не останутся», — заявил зампред Совбеза.
2 августа на странице Медведева появился пост, в котором политик рассуждал о возрождении СССР, геополитике и странах СНГ. Вскоре пост был удален. Представители «ВКонтакте» заявили, что пост на странице политика был опубликован сторонним пользователем. Помощник Медведева Олег Осипов также отметил, что аккаунт политика был взломан.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.