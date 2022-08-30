Politico: США попросит конгресс одобрить продажу оружия Тайваню на $1,1 млрд

«Американская сторона должна незамедлительно прекратить продажу вооружений Тайваню и военные контакты с ним, прекратить создавать ситуацию, которая может привести к напряженности в Тайваньском проливе, и [администрации нужно] следовать заявлению правительства США, согласно которому оно не поддерживает "независимость Тайваня», — сказал дипломат (цитата по ТАСС).