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Politico: США попросит конгресс одобрить продажу оружия Тайваню на $1,1 млрд

Ведомости

Администрация США собирается обратиться к конгрессу с просьбой одобрить продажу оружия Тайваню на $1,1 млрд. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на три осведомленных источника.

По данным газеты, пакет включает 60 противокорабельных ракет AGM-84L Harpoon Block II и 100 тактических ракет «воздух — воздух» AIM-9X Block II Sidewinder. Также $655,4 млн пойдет на продление контракта по радиолокационным станциям. 

Отмечается, что инициатива находится на ранней стадии рассмотрения. Когда президент США Джо Байден намерен обратиться к конгрессу, не уточняется. Пресс-служба Госдепартамента отказалась прокомментировать информацию о готовящемся запросе.

Как пишет издание, конгресс, вероятно, одобрит продажу, но процесс может затянуться, так как каникулы законодателей закончатся только на следующей неделе.

Информацию о продаже оружия Тайваню уже прокомментировал пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Он заявил, что подобные действия нарушают принцип «одного Китая» и усиливают напряженность в Тайваньском проливе. 

«Американская сторона должна незамедлительно прекратить продажу вооружений Тайваню и военные контакты с ним, прекратить создавать ситуацию, которая может привести к напряженности в Тайваньском проливе, и [администрации нужно] следовать заявлению правительства США, согласно которому оно не поддерживает "независимость Тайваня», — сказал дипломат (цитата по ТАСС).

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она прибыла на Тайвань 2 августа, несмотря на протест Китая. По словам политика, таким образом она решила засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных