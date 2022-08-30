Politico: США попросит конгресс одобрить продажу оружия Тайваню на $1,1 млрд
Администрация США собирается обратиться к конгрессу с просьбой одобрить продажу оружия Тайваню на $1,1 млрд. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на три осведомленных источника.
По данным газеты, пакет включает 60 противокорабельных ракет AGM-84L Harpoon Block II и 100 тактических ракет «воздух — воздух» AIM-9X Block II Sidewinder. Также $655,4 млн пойдет на продление контракта по радиолокационным станциям.
Отмечается, что инициатива находится на ранней стадии рассмотрения. Когда президент США Джо Байден намерен обратиться к конгрессу, не уточняется. Пресс-служба Госдепартамента отказалась прокомментировать информацию о готовящемся запросе.
Как пишет издание, конгресс, вероятно, одобрит продажу, но процесс может затянуться, так как каникулы законодателей закончатся только на следующей неделе.
Информацию о продаже оружия Тайваню уже прокомментировал пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Он заявил, что подобные действия нарушают принцип «одного Китая» и усиливают напряженность в Тайваньском проливе.
«Американская сторона должна незамедлительно прекратить продажу вооружений Тайваню и военные контакты с ним, прекратить создавать ситуацию, которая может привести к напряженности в Тайваньском проливе, и [администрации нужно] следовать заявлению правительства США, согласно которому оно не поддерживает "независимость Тайваня», — сказал дипломат (цитата по ТАСС).
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она прибыла на Тайвань 2 августа, несмотря на протест Китая. По словам политика, таким образом она решила засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване.
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