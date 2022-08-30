Медведев оценил встречу глав МИД ЕС по вопросу выдачи виз гражданам России

Дискуссия о запрете на выдачу шенгенских виз активно обсуждается в Европе с начала августа. Так, Латвия, Литва и Чехия уже приостановили выдачу виз россиянам, а Эстония решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой. Выдачу виз ограничила и Финляндия. Сегодня инициативу прекратить выдачу виз россиянам поддержали Нидерланды.