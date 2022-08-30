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Политика

Медведев оценил встречу глав МИД ЕС по вопросу выдачи виз гражданам России

Ведомости

Политики ЕС покажут свое истинное отношение к россиянам, если введут запрет на выдачу шенгенских виз, написал зампред Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. 

«Европейцы в очередной раз покажут своё истинное лицо и меньше будут отвлекать враньем и бредовыми посулами Россию и ее граждан от ведения специальной военной операции», — написал Медведев, призвав европейцев побыстрее ввести полный запрет на выдачу шенгенских виз.

Неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС проходит с 30 по 31 августа в Праге. На ней обсудят продолжение оказания военной, политической и финансовой помощи Украине, а также визовые ограничения для россиян. 

Германия уже предложила странам Евросоюза приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией. По словам главы МИД ФРГ Анналена Бербок, речь идет, в частности, о прекращении выдачи гражданам РФ многолетних шенгенских виз. Данный шаг, считает Бербок, станет компромиссным между странами, желающими полностью запретить въезд россиянам в ЕС, и странами, не готовыми на подобные меры.

Дискуссия о запрете на выдачу шенгенских виз активно обсуждается в Европе с начала августа. Так, Латвия, Литва и Чехия уже приостановили выдачу виз россиянам, а Эстония решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой. Выдачу виз ограничила и Финляндия. Сегодня инициативу прекратить выдачу виз россиянам поддержали Нидерланды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных