Медведев оценил встречу глав МИД ЕС по вопросу выдачи виз гражданам России
Политики ЕС покажут свое истинное отношение к россиянам, если введут запрет на выдачу шенгенских виз, написал зампред Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Европейцы в очередной раз покажут своё истинное лицо и меньше будут отвлекать враньем и бредовыми посулами Россию и ее граждан от ведения специальной военной операции», — написал Медведев, призвав европейцев побыстрее ввести полный запрет на выдачу шенгенских виз.
Неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС проходит с 30 по 31 августа в Праге. На ней обсудят продолжение оказания военной, политической и финансовой помощи Украине, а также визовые ограничения для россиян.
Германия уже предложила странам Евросоюза приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией. По словам главы МИД ФРГ Анналена Бербок, речь идет, в частности, о прекращении выдачи гражданам РФ многолетних шенгенских виз. Данный шаг, считает Бербок, станет компромиссным между странами, желающими полностью запретить въезд россиянам в ЕС, и странами, не готовыми на подобные меры.
Дискуссия о запрете на выдачу шенгенских виз активно обсуждается в Европе с начала августа. Так, Латвия, Литва и Чехия уже приостановили выдачу виз россиянам, а Эстония решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой. Выдачу виз ограничила и Финляндия. Сегодня инициативу прекратить выдачу виз россиянам поддержали Нидерланды.
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