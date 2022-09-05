Путин назвал трагедию на Донбассе результатом деятельности неонацистского режима
Президент России Владимир Путин возложил ответственность за все происходящее на Донбассе на неонацистский режим, он заявил об этом на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».
«Та трагедия, которая сейчас происходит на Донбассе, — это результат деятельности националистического, неонацистского режима, который в 2014 силой захватил власть, а затем развернул боевые действия на Донбассе. Дважды проводил крупные военные операции с использованием артиллерии, авиации, техники тяжелой и так далее. И вот это все происходит до сих пор», — сказал Путин.
Он также добавил, что долгом России является оказание помощи жителям Донбасса. По его словам, все попытки решить конфликт мирным путем не увенчались успехом из-за позиции Киева.
Ранее Путин назвал именно ситуацию на Донбассе причиной начала специальной военной операции на Украине. Ее целью, по словам президента, является помощь людям, которые живут там, отметил Путин, также денацификация и демилитаризация Украины.
Началу спецоперации предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР 22 февраля и последующее их обращение к России за военной помощью «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками».
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