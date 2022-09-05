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Путин назвал трагедию на Донбассе результатом деятельности неонацистского режима

Ведомости

Президент России Владимир Путин возложил ответственность за все происходящее на Донбассе на неонацистский режим, он заявил об этом на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

«Та трагедия, которая сейчас происходит на Донбассе, — это результат деятельности националистического, неонацистского режима, который в 2014 силой захватил власть, а затем развернул боевые действия на Донбассе. Дважды проводил крупные военные операции с использованием артиллерии, авиации, техники тяжелой и так далее. И вот это все происходит до сих пор», — сказал Путин.

Он также добавил, что долгом России является оказание помощи жителям Донбасса. По его словам, все попытки решить конфликт мирным путем не увенчались успехом из-за позиции Киева.

Ранее Путин назвал именно ситуацию на Донбассе причиной начала специальной военной операции на Украине. Ее целью, по словам президента, является помощь людям, которые живут там, отметил Путин, также денацификация и демилитаризация Украины.

Началу спецоперации предшествовало признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР 22 февраля и последующее их обращение к России за военной помощью «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных