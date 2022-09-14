Сайт ОДКБ подвергся DDоS-атаке

После ночных обстрелов правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН. Кроме того, Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а министр обороны Армении Сурен Папикян — со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. В итоге Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня с 09:00 мск, однако сегодня стороны вновь обвинили друг друга в обстрелах. Ереван сообщил о применении Азербайджаном артиллерии и минометов, в Баку же заявили, что обстрел начали армянские силы.