Сайт ОДКБ подвергся DDоS-атаке
Официальный сайт Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) накануне вечером подвергся DDоS-атаке и попытке взлома, сообщила организация в своем Telegram-канале.
«13 сентября около 23.00 подвергся DDоS-атаке официальный сайт ОДКБ. Была нарушена работоспособность ресурса, зафиксированы несанкционированные попытки внесения изменений в некоторые информационные сообщения, до 7.00 14 сентября 2022 г. доступ был невозможен», – сообщили там.
Сейчас работоспособность сайта частично восстановлена, ведется работа по локализации несанкционированного вмешательства и восстановлению поврежденных или утраченных данных, отметили в ОДКБ.
Накануне вечером по инициативе Еревана состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) из-за обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, в ходе которого было решено отправить в Армению миссию организации для оценки ситуации во главе с генсеком Станиславом Засем. Кроме того, стороны решили создать рабочую группу для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности ОДКБ.
В ночь на 13 сентября, как сообщило армянское министерство, азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты на юго-востоке страны — Сотк, Горис и Джермук. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о 49 погибших в результате обстрелов. Он уточнил, что эта цифра не является окончательной.
В то же время азербайджанская сторона обвинила в эскалации ситуации Армению. Позже минобороны республики сообщило о гибели 50 азербайджанских военнослужащих в ходе боев на границе с Арменией.
После ночных обстрелов правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН. Кроме того, Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а министр обороны Армении Сурен Папикян — со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. В итоге Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня с 09:00 мск, однако сегодня стороны вновь обвинили друг друга в обстрелах. Ереван сообщил о применении Азербайджаном артиллерии и минометов, в Баку же заявили, что обстрел начали армянские силы.
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