Запрет на полеты в аэропорты юга России продлили до 16 октября
Запрет на полеты в аэропорты юга и центральной части России продлили до 16 октября, следует из сообщения Росавиации.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 16 октября 2022 года 03:45 по московскому времени», – говорится в сообщении.
Временно закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Российским аэропортам, как и прежде, рекомендовано использовать альтернативные маршруты, включающие аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля — в день начала специальной военной операции на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевали, в последний раз — до 10 октября.
11 аэропортов остаются закрытыми уже больше семи месяцев. Ранее в Минтрансе оценили выпадающий пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 г. По оценкам ведомства, он составит 19,1 млн человек.
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