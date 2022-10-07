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Запрет на полеты в аэропорты юга России продлили до 16 октября

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Запрет на полеты в аэропорты юга и центральной части России продлили до 16 октября, следует из сообщения Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 16 октября 2022 года 03:45 по московскому времени», – говорится в сообщении.

Временно закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским аэропортам, как и прежде, рекомендовано использовать альтернативные маршруты, включающие аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля — в день начала специальной военной операции на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевали, в последний раз — до 10 октября.

11 аэропортов остаются закрытыми уже больше семи месяцев. Ранее в Минтрансе оценили выпадающий пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 г. По оценкам ведомства, он составит 19,1 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных