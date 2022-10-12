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ЕС согласовал запуск миссии по обучению украинских военных в Европе

Ведомости

Евросоюз согласовал создание миссии для обучения украинских военных на территории европейских стран, передает агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники и проект документа.

Ожидается, что предложение будет окончательно одобрено на встрече министров иностранных дел в Люксембурге 17 октября. По информации источников агентства, на начальном этапе обучение в рамках миссии пройдут 15 000 военных.

Соглашение предусматривает создание штаб-квартиры и учебных центров в каждой стране - организаторе миссии. О своей готовности выполнять эти функции уже сообщили Польша и Германия.

В сентябре министры иностранных дел Франции, Польши и Германии выступили за создание специальной европейской миссии по обучению и помощи в ЕС для украинских военных.

«Поддержка украинских вооруженных сил в долгосрочной перспективе предполагает выход за рамки предоставления им оборудования, в частности, путем создания специальной европейской миссии по обучению и оказанию помощи украинским вооруженным силам в ЕС, которая также обеспечит техническое обслуживание и ремонт их военной техники»,— было сказано в общем заявлении министров.

После начала спецоперации России на Украине западные страны стали поставлять Киеву вооружение. При этом российские власти неоднократно критиковали военную поддержку от Запада. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных