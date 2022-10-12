ЕС согласовал запуск миссии по обучению украинских военных в Европе

«Поддержка украинских вооруженных сил в долгосрочной перспективе предполагает выход за рамки предоставления им оборудования, в частности, путем создания специальной европейской миссии по обучению и оказанию помощи украинским вооруженным силам в ЕС, которая также обеспечит техническое обслуживание и ремонт их военной техники»,— было сказано в общем заявлении министров.