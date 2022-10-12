ЕС согласовал запуск миссии по обучению украинских военных в Европе
Евросоюз согласовал создание миссии для обучения украинских военных на территории европейских стран, передает агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники и проект документа.
Ожидается, что предложение будет окончательно одобрено на встрече министров иностранных дел в Люксембурге 17 октября. По информации источников агентства, на начальном этапе обучение в рамках миссии пройдут 15 000 военных.
Соглашение предусматривает создание штаб-квартиры и учебных центров в каждой стране - организаторе миссии. О своей готовности выполнять эти функции уже сообщили Польша и Германия.
В сентябре министры иностранных дел Франции, Польши и Германии выступили за создание специальной европейской миссии по обучению и помощи в ЕС для украинских военных.
«Поддержка украинских вооруженных сил в долгосрочной перспективе предполагает выход за рамки предоставления им оборудования, в частности, путем создания специальной европейской миссии по обучению и оказанию помощи украинским вооруженным силам в ЕС, которая также обеспечит техническое обслуживание и ремонт их военной техники»,— было сказано в общем заявлении министров.
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали поставлять Киеву вооружение. При этом российские власти неоднократно критиковали военную поддержку от Запада. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.