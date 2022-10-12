Газета
Политика

Болгария ввела визы для владельцев дипломатических и служебных паспортов РФ

Ведомости

В Болгарии ввели визовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов России, отменив право безвизового нахождения в стране на срок до 90 дней в течение 180 дней от даты пересечения границы, сообщили в болгарском правительстве, передает ТАСС.

Агентство отмечает, что техническое правительство Болгарии решило прекратить действия положений соглашения между правительствами Болгарии и России о взаимных поездках граждан.

«Европейская комиссия неоднократно призывала прекратить двухсторонние визовые соглашения стран-членов ЕС с РФ, в том числе безвизовый режим обладателям дипломатических и служебных паспортов», — говорится в решении правительства.

Визовый режим для обладателей служебных паспортов вводится с 20 октября, а для дипломатических введен еще 25 февраля этого года.

С 12 сентября Европейский союз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Данный шаг привел к увеличению визового сбора с 35 евро до 80 евро, ужесточению правил выдачи многократных виз и увеличению времени оформления визы.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных