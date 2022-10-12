Болгария ввела визы для владельцев дипломатических и служебных паспортов РФ
В Болгарии ввели визовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов России, отменив право безвизового нахождения в стране на срок до 90 дней в течение 180 дней от даты пересечения границы, сообщили в болгарском правительстве, передает ТАСС.
Агентство отмечает, что техническое правительство Болгарии решило прекратить действия положений соглашения между правительствами Болгарии и России о взаимных поездках граждан.
«Европейская комиссия неоднократно призывала прекратить двухсторонние визовые соглашения стран-членов ЕС с РФ, в том числе безвизовый режим обладателям дипломатических и служебных паспортов», — говорится в решении правительства.
Визовый режим для обладателей служебных паспортов вводится с 20 октября, а для дипломатических введен еще 25 февраля этого года.
С 12 сентября Европейский союз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Данный шаг привел к увеличению визового сбора с 35 евро до 80 евро, ужесточению правил выдачи многократных виз и увеличению времени оформления визы.