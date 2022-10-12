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Политика

США по новой стратегии нацбезопасности продолжат курс на сдерживание России

Ведомости

Белый дом обнародовал новую стратегию по национальной безопасности США, в которой взят курс на сдерживание России и конкуренцию с КНР. Документ опубликован на сайте администрации американского президента.

«Мы будем эффективно конкурировать с Китайской Народной Республикой (КНР), которая является единственным конкурентом, обладающим как намерением, так и все большей способностью изменять международный порядок, сдерживая при этом опасную Россию», — говорится в документе.

В Белом доме отметили, что стратегическая конкуренция носит глобальный характер, но Вашингтон намерен «избежать соблазна» смотреть на мир исключительно через призму конкуренции и привлекать страны к сотрудничеству на их собственных условиях.

США также решили «руководствоваться прагматичным подходом» в отношениях с Россией и взаимодействовать в областях, интересующих обе стороны. В частности, Белый дом упомянул о возможности сотрудничества в сфере безопасности.

В марте 2022 г. США представили новую стратегию национальной безопасности, в которой заявили об угрозах со стороны России и КНР. В документе отмечалось, что Вашингтон продолжит сотрудничество «с союзниками и партнерами по НАТО», чтобы сдерживать «российскую агрессию».

Кроме того, в конце июня была представлена новая стратегическая концепция НАТО. В ней Россию охарактеризовали как «главную угрозу безопасности» и потребовали от Москвы немедленно остановить спецоперацию на Украине. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных