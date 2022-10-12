США по новой стратегии нацбезопасности продолжат курс на сдерживание России

В марте 2022 г. США представили новую стратегию национальной безопасности, в которой заявили об угрозах со стороны России и КНР. В документе отмечалось, что Вашингтон продолжит сотрудничество «с союзниками и партнерами по НАТО», чтобы сдерживать «российскую агрессию».