США по новой стратегии нацбезопасности продолжат курс на сдерживание России
Белый дом обнародовал новую стратегию по национальной безопасности США, в которой взят курс на сдерживание России и конкуренцию с КНР. Документ опубликован на сайте администрации американского президента.
«Мы будем эффективно конкурировать с Китайской Народной Республикой (КНР), которая является единственным конкурентом, обладающим как намерением, так и все большей способностью изменять международный порядок, сдерживая при этом опасную Россию», — говорится в документе.
В Белом доме отметили, что стратегическая конкуренция носит глобальный характер, но Вашингтон намерен «избежать соблазна» смотреть на мир исключительно через призму конкуренции и привлекать страны к сотрудничеству на их собственных условиях.
США также решили «руководствоваться прагматичным подходом» в отношениях с Россией и взаимодействовать в областях, интересующих обе стороны. В частности, Белый дом упомянул о возможности сотрудничества в сфере безопасности.
В марте 2022 г. США представили новую стратегию национальной безопасности, в которой заявили об угрозах со стороны России и КНР. В документе отмечалось, что Вашингтон продолжит сотрудничество «с союзниками и партнерами по НАТО», чтобы сдерживать «российскую агрессию».
Кроме того, в конце июня была представлена новая стратегическая концепция НАТО. В ней Россию охарактеризовали как «главную угрозу безопасности» и потребовали от Москвы немедленно остановить спецоперацию на Украине.
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