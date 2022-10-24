Буторе имеет степень доктора наук и степень кандидата наук в области ветеринарии, присвоенные Московской государственной академией ветеринарной медицины и биотехнологии и Казанской государственной академией ветеринарной медицины. В течение последних шести лет, согласно информации на сайте «Росконгресса», входит в состав муниципального совета Букинаньяны и в настоящее время занимает в нем должность председателя.