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Путин предоставил российское гражданство бывшему вице-президенту Бурунди

Ведомости

Президент России Владимир Путин предоставил гражданство страны бывшему второму вице-президенту Бурунди Жозефу Буторе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Принять в гражданство Российской Федерации <...> Буторе Жозеф, родившийся 14 апреля 1969 г. в Бурунди», — указано в списке получивших российское гражданство.

Буторе был вторым вице-президентом Бурунди в 2015–2020 гг., также занимал пост министра высшего образования и научных исследований. В 2010-2013 гг. являлся членом парламента.

Буторе имеет степень доктора наук и степень кандидата наук в области ветеринарии, присвоенные Московской государственной академией ветеринарной медицины и биотехнологии и Казанской государственной академией ветеринарной медицины. В течение последних шести лет, согласно информации на сайте «Росконгресса», входит в состав муниципального совета Букинаньяны и в настоящее время занимает в нем должность председателя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных