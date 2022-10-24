Путин предоставил российское гражданство бывшему вице-президенту Бурунди
Президент России Владимир Путин предоставил гражданство страны бывшему второму вице-президенту Бурунди Жозефу Буторе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Принять в гражданство Российской Федерации <...> Буторе Жозеф, родившийся 14 апреля 1969 г. в Бурунди», — указано в списке получивших российское гражданство.
Буторе был вторым вице-президентом Бурунди в 2015–2020 гг., также занимал пост министра высшего образования и научных исследований. В 2010-2013 гг. являлся членом парламента.
Буторе имеет степень доктора наук и степень кандидата наук в области ветеринарии, присвоенные Московской государственной академией ветеринарной медицины и биотехнологии и Казанской государственной академией ветеринарной медицины. В течение последних шести лет, согласно информации на сайте «Росконгресса», входит в состав муниципального совета Букинаньяны и в настоящее время занимает в нем должность председателя.
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