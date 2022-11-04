Путин утвердил ратификацию договора стран СНГ о противодействии отмыванию доходов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора государств — участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
Закон был принят Госдумой 19 октября, 2 ноября его одобрил Совет Федерации. Сам договор был подписан 15 октября прошлого года. Как пояснял первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, договором определяются основные направления и формы сотрудничества, устанавливается обязанность сторон принимать нормативные акты, обеспечивающие взаимодействие их компетентных органов.
Кроме того, документ регулирует вопросы розыска и конфискации доходов, полученных преступным путем, а также взаимное признание перечня лиц, причастных к террористической деятельности.
«Реализация договора отвечает интересам Российской Федерации, поскольку позволит повысить эффективность борьбы с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом и иными преступлениями, будет способствовать лишению доходов от преступной деятельности», — говорил Джабаров.
Сенатор отмечал, что после вступления договора в силу он будет открыт для присоединения любого государства.