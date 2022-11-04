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Путин утвердил ратификацию договора стран СНГ о противодействии отмыванию доходов

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора государств — участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 19 октября, 2 ноября его одобрил Совет Федерации. Сам договор был подписан 15 октября прошлого года. Как пояснял первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, договором определяются основные направления и формы сотрудничества, устанавливается обязанность сторон принимать нормативные акты, обеспечивающие взаимодействие их компетентных органов.

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Кроме того, документ регулирует вопросы розыска и конфискации доходов, полученных преступным путем, а также взаимное признание перечня лиц, причастных к террористической деятельности.

«Реализация договора отвечает интересам Российской Федерации, поскольку позволит повысить эффективность борьбы с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом и иными преступлениями, будет способствовать лишению доходов от преступной деятельности», — говорил Джабаров.

Сенатор отмечал, что после вступления договора в силу он будет открыт для присоединения любого государства.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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