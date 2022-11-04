Путин утвердил ратификацию договора стран СНГ о противодействии отмыванию доходов

Закон был принят Госдумой 19 октября, 2 ноября его одобрил Совет Федерации. Сам договор был подписан 15 октября прошлого года. Как пояснял первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, договором определяются основные направления и формы сотрудничества, устанавливается обязанность сторон принимать нормативные акты, обеспечивающие взаимодействие их компетентных органов.